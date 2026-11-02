Противостояние вокруг Конституционного трибунала в Польше набирает обороты. Конфликт разгорелся после отстранения председателя суда Богдана Свенчковского...

«Госпереворот» или судебная реформа: из-за чего вспыхнул конфликт в Польше

Противостояние вокруг Конституционного трибунала в Польше набирает обороты. Конфликт разгорелся после отстранения председателя суда Богдана Свенчковского.

Правительство Туска опирается на большинство в парламенте. Ему противостоит президент Навроцкий от оппозиционной партии «Право и справедливость», которая раньше управляла страной. Туск руководит кабинетом министров, но Навроцкий может блокировать законы своим вето и участвует в назначении судей.

Вечером 30 октября судья Анна Корвин-Пётровска объявила об отстранении Свенчковского – назначенца прежней власти – и взяла руководство трибуналом на себя.

Туск поддержал смену руководства. Навроцкий назвал это силовым захватом и прервал поездку в Сенегал. Вернувшись в Варшаву, президент ночью прошёл в здание трибунала, оттесняя стоящих на пути судей. На следующий день начались протесты и вспыхнули стычки.

[Ядвига Польчик, учительница из Нижней Силезии]:

«Что происходит в Польше? Это, попросту говоря, государственный переворот. Правительственные учреждения и государственные органы один за другим переходят под контроль людей, которые действуют во вред нашей стране».

Правительство Туска обещает восстановить независимость судебной системы после эпохи правления «Права и справедливости». В обращении к гражданам премьер так оценил события в трибунале.

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[Дональд Туск, премьер-министр Польши]:

«Хочу подчеркнуть это предельно ясно: нападению подверглись законно избранные члены трибунала, а находившаяся на месте полиция защищала трибунал от нападавших».

Ранее Навроцкий отказался приводить к присяге часть судей, избранных нынешним парламентом. А отстранённый председатель Свенчковский не допускал назначенцев парламентского большинства к рассмотрению дел.

При этом критики ставят под сомнение и кадровые решения правительства. В сентябре парламент избрал судьёй трибунала союзника Туска Мацея Берека. По их мнению, это противоречит обещанию восстановить систему сдержек и противовесов. Это политико-правовой механизм, при котором государственная власть разделена на независимые ветви, контролирующие и ограничивающие друг друга.

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