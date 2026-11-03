Искусство со всей планеты: в Пакистане проходит Всемирный фестиваль культуры

Многообразие мировых культур через музыку, танцы и другие виды исполнительского искусства представляют в Карачи. В пакистанском..

Многообразие мировых культур через музыку, танцы и другие виды исполнительского искусства представляют в Карачи. В пакистанском городе проходит Всемирный фестиваль культуры.

В программу включены концерты. На сцену выходят как пакистанские, так и зарубежные артисты. Испанская танцовщица Анабель Велосо исполняет фламенко.

[Анабель Велосо, танцовщица из Испании]:

«Танец и музыка фламенко невероятно эмоциональны. Они популярны, потому что позволяют выразить самые разные чувства – от радости до глубокой печали».

Местные творческие коллективы представляют фольклорные танцы.

[Зурейн Хан, танцовщица]:

«Это наш традиционный танец, и мы должны его сохранить. Поэтому мы стараемся привнести в него современные элементы, чтобы они органично вписались в канву танца и чтобы новое поколение, зумеры, тоже смогли его оценить».

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Участники фестиваля считают культурные мероприятия важными для сохранения традиций.

[Вахаб Шах, танцор]:

«Мы – это культура, а культура – это мы. К сожалению, в бесконечной суете из-за работы, повседневных забот и разных проблем мы порой теряем часть себя, забываем, кто мы на самом деле. А такие фестивали напоминают нам о том, что наш дух неразрывно связан с нашей культурой».

[Мани Чао, преподаватель танцев]:

«Я призываю детей приходить к нам, учиться танцевать и тем самым преодолевать существующие запреты, ведь часто родственники не одобряют занятия танцами. Меня беспокоит, что молодое поколение не приходит. А ведь театр, танцы, музыка – всё это необходимо. Людям нужно что-то яркое в жизни».

Во время фестиваля также проходят театральные представления, кинопоказы и мастер-классы. Более половины мероприятий бесплатные.

В целом фестиваль длится 25 дней. В этом году в нём участвуют 500 артистов из Пакистана и 1000 артистов из других 150 стран.

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