В Бангладеш создали мобильную солнечную установку для полива полей

В Бангладеш разработали мобильную солнечную установку для полива фермерских полей. Назвали «Понкхирадж» – в честь крылатого..

В Бангладеш разработали мобильную солнечную установку для полива фермерских полей. Назвали «Понкхирадж» – в честь крылатого коня из бенгальских народных сказок.

Это небольшое транспортное средство с солнечными панелями, которые раскладываются по бокам, как крылья. Машина подъезжает к полю, к ней подсоединяют шланг, опускают его в ближайший источник воды и включают насос.

В день одна такая установка способна оросить участок площадью до одного гектара. При этом затраты будут ниже, чем при использовании дизельных насосов.

Главное отличие от обычных солнечных ирригационных систем в том, что установка мобильная. «Понкхирадж» можно перевозить к разным полям, в том числе по узким сельским дорогам.

Также установку можно использовать как источник электричества для ближайших домов, поскольку она оснащена аккумуляторами.

[Абу Хан, сотрудник организации BRAC]:

«Эта установка превращает невозможное в возможное. Почему так? Дело в том, что раньше на некоторых землях в определённые сезоны, например, зимой, что-то делать было попросту невозможно. Теперь же фермеры могут привезти эту установку на свои участки и выращивать урожай».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Бангладеш импортирует 80% топлива. На фоне войны с Ираном и перебоев с поставками фермеры столкнулись с нехваткой дизеля. Новая установка поможет снизить зависимость от него.

Короткая ссылка на эту страницу: