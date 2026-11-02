В Бангладеш создали мобильную солнечную установку для полива полей

В Бангладеш разработали мобильную солнечную установку для полива фермерских полей. Назвали «Понкхирадж» – в честь крылатого..
Дата загрузки: 2026-11-03
В Бангладеш разработали мобильную солнечную установку для полива фермерских полей. Назвали «Понкхирадж» – в честь крылатого коня из бенгальских народных сказок.
Это небольшое транспортное средство с солнечными панелями, которые раскладываются по бокам, как крылья. Машина подъезжает к полю, к ней подсоединяют шланг, опускают его в ближайший источник воды и включают насос.
В день одна такая установка способна оросить участок площадью до одного гектара. При этом затраты будут ниже, чем при использовании дизельных насосов.
Главное отличие от обычных солнечных ирригационных систем в том, что установка мобильная. «Понкхирадж» можно перевозить к разным полям, в том числе по узким сельским дорогам.
Также установку можно использовать как источник электричества для ближайших домов, поскольку она оснащена аккумуляторами.
[Абу Хан, сотрудник организации BRAC]:
«Эта установка превращает невозможное в возможное. Почему так? Дело в том, что раньше на некоторых землях в определённые сезоны, например, зимой, что-то делать было попросту невозможно. Теперь же фермеры могут привезти эту установку на свои участки и выращивать урожай».
Бангладеш импортирует 80% топлива. На фоне войны с Ираном и перебоев с поставками фермеры столкнулись с нехваткой дизеля. Новая установка поможет снизить зависимость от него.
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