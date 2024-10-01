Худшее за 1000 лет бедствие: семья потеряла всё из-за урагана «Хелен»

Аарон Смит, его жена и двое маленьких сыновей остались без крова после урагана «Хелен». Они бежали..

Аарон Смит, его жена и двое маленьких сыновей остались без крова после урагана «Хелен». Они бежали из своего дома в городке Бэт-Кейв, Северная Каролина, после того, как поток воды снёс три из четырёх их стен.

Всё, что у них осталось – это один чемодан, который они взяли с собой. Аарон говорит, что семье некуда возвращаться.

[Аарон Смит, переживший ураган «Хелен»]:

«Лично я много лет прожил на Ближнем Востоке, и это хуже любой войны, в которой я участвовал. Это ужасно. Дорог и деревьев просто не осталось. Одна вода. Пожарные говорят нам, что пройдет не менее шести месяцев, прежде чем мы снова увидим наш дом».

Климатологи говорят, что для региона это бедствие стало худшим за 1000 лет. Местная река поднялась до беспрецедентного уровня, смыла дома и разрушила городской мост.

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По всей Северной Каролине было закрыто около 300 дорог, более 7000 человек зарегистрировались для получения помощи от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США. Национальная гвардия также доставила на самолетах и ​​вертолётах около 1000 тонн продовольствия и воды в отдалённые районы.

В целом бедствие затронуло штаты Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, а также Теннесси и Вирджиния. Сообщается примерно о ста погибших. Впрочем, жертв может быть больше. Их число, как ожидается, возрастёт до 600.

Кроме того, более двух миллионов жителей пострадавших регионов остаются без электричества.

Ураган сформировался в Мексиканском заливе. Флориды он достиг 26 сентября со скоростью ветра в 225 километров в час. Ему присвоили 4-ю предпоследнюю по силе категорию.

Ущерб от «Хелен» может достичь 100 миллиардов долларов.

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