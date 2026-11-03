Кибератака на супермаркеты в ЕС пострадали десятки магазинов

Кибератака вызвала порчу продуктов в десятках супермаркетов по всему Евросоюзу – от Швеции до Бельгии. В..

Кибератака вызвала порчу продуктов в десятках супермаркетов по всему Евросоюзу – от Швеции до Бельгии. В целом пострадали не менее семи стран. В результате инцидента вышли из строя системы охлаждения и морозильные камеры. Это вынудило торговые точки утилизировать продукты питания. Подобный случай произошел во Франции в октябре.

В Бельгии атака нарушила работу холодильного оборудования в 75 магазинах. Пострадали сети супермаркетов Ahold Delhaize («Ахолд Делезе») и Colruyt («Колрайт»).

[Матье Тильман, сотрудник компании Ahold Delhaize]:

«Я даже не понимаю, как кто-то мог такое сделать, не вижу в этом никакого смысла. К тому же вокруг столько голодающих людей, тех, кому не хватает еды – как можно выбрасывать такое количество продуктов? Это по-настоящему удручает».

[покупатель]:

«Это просто невероятно! Ведь есть голодающие люди. Никогда бы не подумал, что такое может произойти здесь».

В Швеции пострадали торговые сети ICA (ИКА) и Coop («Кооп»). Также кибератака распространилась на магазины в Ирландии, Люксембурге и Финляндии. В некоторых случаях температура в холодильном оборудовании поднималась до плюс 50-ти.

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Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Между тем европейский власти выражают обеспокоенность в связи с подобными угрозами инфраструктуре.

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