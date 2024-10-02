Как актёр Дэмиэн Льюис гнал овец через мост в Лондоне

Британский и американский актёр Дэмиэн Льюис надел шерстяное пальто своего деда, пошитое во времена Первой мировой, и гонит овец по мосту Саутуарк в центр Лондона. Сегодня он – свободный гражданин Лондонского сити, а значит, может не платить денег. Этой традиции уже девятьсот лет.

[Дэмиэн Льюис, актёр]:

«Я пришёл на эту экстравагантную, очень британскую церемонию, чтобы почтить старую традицию, когда свободные жители Лондона могли бесплатно перегонять овец через мост в Лондон, чтобы продать свои товары. <…> И я только что сыграл пастуха – пастуха Льюиса. Было весело».

Традиция прервалась с появлением автомобильного транспорта, но её возродили 11 лет назад. Правда, теперь это мероприятие развлекательное и благотворительное.

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Каждый год выбирают мастера-шерстяника. Он пышно одет, держит в руках церемониальную булаву, общается с пастухом и осматривает овец.

[Эммануэль Коэн, мастер-шерстяник]:

«Статус свободного человека – это эквивалент самого первого паспорта. С этим статусом можно было входить в город и выходить из него, путешествовать по всей Англии, и никто такого человека не схватит, не сделает его крепостным, то есть почти рабом. Так что одно из наших прав – бесплатно переправлять своих овец через реку на рынок».

Овец на мероприятие привезли с фермы в Бедфордшире. Из 450 животных выбрали 28.

[Чарльз Симарк, овцевод]:

«Надо привезти самых красивых. Поэтому сюда прибыли те, кто хорошо выглядит. Они должны хорошо выглядеть в день праздника ради приглашённой звезды. Также они должны хорошо себя вести».

Здесь также проходит ярмарка, где показывают традиционные методы прядения.

А эта компания привезла цветы в шерстяных горшочках. Их вяжут из низкокачественной пряжи, которая не подходит для одежды. С одной стороны, шерсть, не пропадает, а с другой получается польза для природы. В Великобритании ежегодно выбрасывают 500 миллионов пластиковых горшков для растений. А с шерстяными горшками этого можно избежать.

[Грэм Халл, глава компании Wool Pots]:

«Преимущество шерсти в том, что она биоразлагаемая и гниёт естественным образом. Горшок из шерсти пропускает больше кислорода к корням и способствует их лучшему росту, и лучшему росту самого растения. Он также защищает корни от жары и холода и удерживает влагу».

За инновационную идею эта компания получила награду в 30 000 фунтов стерлингов.

После мероприятия овцы покинут мост Саутуарк и вернутся на ферму. За тем, чтобы никто не отбился от стада, проследит умная бордер-колли.

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