Первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум принесла присягу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность. Она стала первой женщиной-президентом в своей стране и..

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность. Она стала первой женщиной-президентом в своей стране и во всей Северной Америке.

На площади Сокало в центре Мехико идёт праздничная церемония. В ней участвуют примерно 70 представительниц коренных народов, а также африканок. Они передают новому лидеру страны символическую эстафетную палочку, чтобы подчеркнуть политическую и духовную связь между правительством и разными этническими группами страны.

62-летняя Шейнбаум – учёная и бывший мэр Мехико. Она произнесла свою вторую речь в качестве президента и дала 100 обещаний: от планов улучшить работу системы здравоохранения и образования до строительства миллиона новых домов. Она также пообещала добиться раскрытия дела о похищении 43 сельских учениц в 2014 году и работать над ужесточением законодательства для защиты прав женщин.

Ранее в этот же день Шейнбаум принесла присягу перед Конгрессом Мексики.

[Клаудия Шейнбаум, президент Мексики]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я обещаю соблюдать политическую конституцию Мексиканских Соединённых Штатов и вытекающие из неё законы, а также преданно и патриотично исполнять обязанности президента Республики, возложенные на меня народом, всегда стремясь к благополучию и процветанию страны. И если я этого не сделаю, пусть нация привлечёт меня к ответственности».

Шейнбаум сменила на посту своего соратника Лопеса Обрадора. Он за шестилетний президентский срок смог сократить бедность и безработицу, расширить базу социальных программ и укрепить курс песо.

И всё же новому президенту придётся решать трудные задачи по сокращению бюджетного дефицита – самого большого с 80-х годов. Также нужно будет укреплять экономику, рост которой сильно замедлился. Кроме того, Клаудии Шейнбаум предстоит борьба с организованной преступностью.

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