Мексиканский город создал собственное подразделение по спасению диких животных

В лесу за пределами мексиканского города Гвадалахара зоозащитники выпускают на волю самку опоссума и её детёнышей...

В лесу за пределами мексиканского города Гвадалахара зоозащитники выпускают на волю самку опоссума и её детёнышей. Местное подразделение по спасению диких животных создали городские власти, когда федеральное правительство перестало финансировать подобные проекты.

Зоозащитники говорят, что их работа очень важна. Так, в 2017 году полицейским пришлось убить сбежавшего от владельцев ягуара. На эту меру пошли, потому что не нашлось специалистов, которые умеют обращаться с хищниками.

Теперь же подразделение при необходимости отлавливает диких зверей у человеческого жилья и возвращает их в лес. В прошлом году в организацию поступило более 1600 вызовов, а в этом – на 400 меньше.

[Луис Альберто Кайо, глава подразделения по спасению животных]:

«Мы заметили, что сначала люди по незнанию часто к нам обращались. Мы стали их просвещать, и они поняли, что присутствие животных – это нормально. Теперь вызовов становиться меньше. Люди сообщают о пострадавших или больных зверях». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Подразделение зоозащитников лечит больных и раненых животных, а потом выпускает их в дикую природу. Оно сотрудничает с местными зоопарком и экологической организацией.

[Дэвид Эспионса, директор зоопарка]:

«Мы работаем вместе, поскольку, когда люди сообщают нам, например, о найденной игуане, зоопарк не может законно её забрать, а потом реабилитировать или вылечить. Тогда мы обращаемся в подразделение по спасению животных».

Подразделение также заботится о диких зверях, насекомых и рептилиях, конфискованных у контрабандистов или незаконных владельцев.

[Луис Альберто Кайо, глава подразделения по спасению животных]:

«Мы получаем конфискованных животных, таких как тигры, ягуары и крокодилы. Это такое большое разнообразие видов, что трудно все перечислить».

В прошлом году зоозащитное подразделение спасло почти 2000 животных, в этом – уже более полутора тысяч.

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