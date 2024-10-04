В Венесуэле начался рождественский сезон на два месяца раньше обычного

Улицы венесуэльской столицы засверкали праздничными огнями. Повсюду гирлянды и светящиеся инсталляции. В Каракасе и во всей..
Дата загрузки: 2024-10-04
Улицы венесуэльской столицы засверкали праздничными огнями. Повсюду гирлянды и светящиеся инсталляции. В Каракасе и во всей Венесуэле начался рождественский сезон.
[житель Каракаса]:
«Это очень красиво. Улица украшена, трава зелёная. Мы видим, что вложено много сил в то, чтобы начать праздновать Рождество на два месяца раньше срока».
[жительница Каракаса]:
«Венесуэльцы известны тем, что всегда радуются жизни. Поэтому мы рады, если празднование Рождества начинается раньше времени».
Месяц назад президент Венесуэлы объявил, что рождественский сезон в стране начнётся в октябре. Объяснил это тем, что люди имеют право устраивать праздники когда хотят.
Впрочем, Николас Мадуро применяет такую стратегию уже не в первый раз. В последние годы политическая напряжённость в стране только растёт. А недавние выборы с сомнительной победой Мадуро ещё больше осложнили ситуацию. Несмотря на это, люди всё равно рады сверкающим огням и рождественским ёлкам.
[житель Каракаса]:
«Это очень красиво и даёт повод очистить свои мысли и переключиться на что-то другое. Это помогает нам отвлечься от всего, что произошло за последние три месяца. Так что это прекрасно и, в некотором смысле, вдохновляет».
Официально праздничный сезон в Венесуэле продлится с 1 октября по 15 января.
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