Улицы венесуэльской столицы засверкали праздничными огнями. Повсюду гирлянды и светящиеся инсталляции. В Каракасе и во всей..

В Венесуэле начался рождественский сезон на два месяца раньше обычного

Улицы венесуэльской столицы засверкали праздничными огнями. Повсюду гирлянды и светящиеся инсталляции. В Каракасе и во всей Венесуэле начался рождественский сезон.

[житель Каракаса]:

«Это очень красиво. Улица украшена, трава зелёная. Мы видим, что вложено много сил в то, чтобы начать праздновать Рождество на два месяца раньше срока».

[жительница Каракаса]:

«Венесуэльцы известны тем, что всегда радуются жизни. Поэтому мы рады, если празднование Рождества начинается раньше времени».

Месяц назад президент Венесуэлы объявил, что рождественский сезон в стране начнётся в октябре. Объяснил это тем, что люди имеют право устраивать праздники когда хотят.

Впрочем, Николас Мадуро применяет такую стратегию уже не в первый раз. В последние годы политическая напряжённость в стране только растёт. А недавние выборы с сомнительной победой Мадуро ещё больше осложнили ситуацию. Несмотря на это, люди всё равно рады сверкающим огням и рождественским ёлкам.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[житель Каракаса]:

«Это очень красиво и даёт повод очистить свои мысли и переключиться на что-то другое. Это помогает нам отвлечься от всего, что произошло за последние три месяца. Так что это прекрасно и, в некотором смысле, вдохновляет».

Официально праздничный сезон в Венесуэле продлится с 1 октября по 15 января.

Короткая ссылка на эту страницу: