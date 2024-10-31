Не менее 95 человек погибли и десятки пропали без вести в испанской Валенсии в результате сильного..

95 человек погибли в Испании из-за проливных дождей и наводнений

Не менее 95 человек погибли и десятки пропали без вести в испанской Валенсии в результате сильного наводнения. Оно стало самым смертоносным в современной истории Испании. В стране объявили трёхдневный траур. Синоптики предупреждают, что погодный катаклизм ещё не закончился.

Местами в Валенсии за восемь часов выпала годовая норма осадков. Бурные потоки воды размыли дороги и разрушили мосты. Повреждены линии электропередачи, без электричества остались тысячи домов.

В городке Утьель местные жители оценивают ущерб и очищают дома от воды и грязи. Во время бедствия уровень воды здесь поднимался до трёх метров, потоками смывало машины и мусорные контейнеры. Люди говорят, что потеряли всё, и оплакивают погибших.

[жительница Утьеля]:

«У нас горе из-за погибших людей, а их много. Очень много людей погибло».

[житель Утьеля]:

«Мы бессильны. Река на полчаса вышла из берегов, и за эти полчаса мы потеряли всё или почти всё».

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Рядом Утьелем из-за размытых дорог застряли десятки грузовиков. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией приостановлено. Международный аэропорт в регионе отменил более десяти рейсов.

Кроме того, затопило сельскохозяйственные угодья, включая виноградники и плантации плодовых деревьев. Фермеры уже заявили о значительной потере урожая. При этом Валенсия – крупнейший в Испании производитель цитрусовых.

Премьер-министр Педро Санчес обещает восстановить разрушенную инфраструктуру. В пострадавшие районы направили более 1000 военных. Они помогают проводить поисково-спасательные операции.

Стихийное бедствие связывают с погодным феноменом, известным как «холодная капля». Он возникает, когда в прибрежных районах холодные потоки воздуха сталкивается с тёплыми и влажными. Из-за воздействия холода влага конденсируется, превращаясь в обильные дожди.

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