Этот грузовой контейнер упал с борта судна и опустился на дно Национального морского заповедника залива Монтерей..

Что происходит с тысячами грузовых контейнеров, которые смывает в океан

Этот грузовой контейнер упал с борта судна и опустился на дно Национального морского заповедника залива Монтерей в 2004 году. Теперь он полностью меняет микроэкосистему вокруг себя, влияя на морских обитателей.

Судовладельцы и операторы выплатили Министерству юстиции США три миллиона 250 тысяч долларов за предполагаемый ущерб морской среде.

Но подобный случай не единственный. Контейнеры нередко оказываются на морском и океаническом дне. А их содержимое потом вымывает на берег.

Эколог Расс Льюис за последние годы подобрал самые разные вещи на пляже Лонг-Бич. Это были велосипедные шлемы Hot Wheels, пластиковые чучела индеек для охотников, красочные водяные пистолеты и тысячи непарных тапок Crocs.

Предполагается, что это товары с судна ONE Apus, потерянные в ноябре 2020 года. Тогда контейнеровоз, следуя из Китая в Калифорнию, попал в шторм. В Тихий океан упало почти 2000 контейнеров.

На судне, помимо шлемов и тапок, везли электронику и другие более опасные грузы: батареи, этанол и 54 контейнера фейерверков.

После этого учёные составили карту потока мусора к нескольким тихоокеанским побережьям в тысячах километров друг от друга, включая пляж Льюиса и отдаленный атолл Мидуэй – национальный заповедник для миллионов морских птиц недалеко от Гавайских островов. Туда также прибило десятки непарных тапок Crocs.

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[Расс Льюис, эколог]:

«Всё это сейчас на дне океана, и это большая проблема. Что там происходит внизу? Да, у нас есть проблема на поверхности, но я думаю, что большая проблема заключается в том, что осталось на дне».

Контейнеры произвели революцию в области грузоперевозок. Их легко загружать и помещать на борт контейнеровозов. Так, в прошлом году суда перевезли 250 миллионов контейнеров. При этом за последние 15 лет, согласно официальным данным, около 20 тысяч из них упало за борт.

Их содержимое отравляет рыбу и среду обитания морских животных. Оно также образует так называемые мусорные острова, которые дрейфуют в океанах.

Так, летом на побережье Шри-Ланки прибило тысячи пластиковых гранул. А за три года до этого случилась авария на контейнеровозе X-Press Pearl. На нём начался масштабный пожар из-за плохо упакованной кислоты. В итоге судно затонуло, а в воду попало более 1400 повреждённых контейнеров, а также миллиарды пластиковых гранул, тысячи тонн азотной кислоты, свинца, метанола и гидроксида натрия.

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