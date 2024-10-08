В кронштадтском форту туристам сдают номера в переделанных автобусах

Форты Кронштадта когда-то стояли на страже Санкт-Петербурга, а сейчас утратили военное значение. Зато сюда каждое лето..

Форты Кронштадта когда-то стояли на страже Санкт-Петербурга, а сейчас утратили военное значение. Зато сюда каждое лето приезжают тысячи туристов. Но есть проблема – отели здесь строить запрещено. Причина в том, что форты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако местная компания нашла выход. На территории форта «Константин» она открыла кемпинг с домиками, которые здесь называют «каютами на колёсах». Это списанные городские автобусы, переоборудованные в кемперы.

[Владимир Шибаев, соучредитель компании Magellan]:

«Интерес к ним очень большой, потому что мы все привыкли к гостиничным номерам, ресепшену и так далее. Здесь несколько другой формат, и он привлекает. Провести здесь два-три дня своего отдыха – это интересно всегда».

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На переделку одного автобуса уходит примерно месяц и миллион рублей. Сначала снимают силовой агрегат и пневмоподвеску, потом делают все внутренние работы.

После этого автобус превращается в домик площадью 15 квадратных метров. В нём помещаются два номера, санузел, маленькая кухня и небольшая зона отдыха. Есть также холодильник и обогреватели. Двери открываются электронным ключом.

[Елизавета, туристка]:

«Мы ожиданий не строили. Из плюсов – это бюджетно и необычно. Из минусов – это шум, потому что рядом с дорогой».

Цены начинаются от 2000 рублей. Это стоимость одного номера. За весь автобус возьмут 4500 рублей.

Кронштадтские форты начали строить при Петре I в начале XVIII века. Сначала появился форт «Кроншлот», затем стали возводить другие.

[Артём Ежов, экскурсовод]:

«Примерно в 70-е началась демилитаризации фортов, из них уходили военные. Где-то оставались подольше, где-то до сих пор остались. Сейчас форты меняют своё направление – из военных они становятся туристическими, рекреационными объектами».

Одним из самых известных стал форт «Константин». Его построили во второй половине XIX века. Здесь можно осмотреть военные сооружения, посетить музеи и покататься на лодке. В форте также находится один из крупнейших яхт-клубов Санкт-Петербурга.

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