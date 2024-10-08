Как вертикальное озеленение помогает сократить «городские острова тепла»

В жаркие летние месяцы города нагреваются до небывалых температур. Из-за отсутствия зелени там образуются так называемые..

В жаркие летние месяцы города нагреваются до небывалых температур. Из-за отсутствия зелени там образуются так называемые «острова тепла», в которых намного жарче, чем в сельской местности.

Теперь же немецкие изобретатели создали особые оазисы, которые помогут снизить температуру. Франкфуртский стартап разработал архитектурное решение для городского озеленения.

Его вертикальная система озеленения включает в себя диагонально расположенные крыши с растениями, которые создают много тени.

В них используют 25 различных сортов однолетних вьющихся растений. Каждое обладает уникальными особенностями, такими как быстрый рост, яркое цветение или аромат. Этим растениям также требуется меньше корневого пространства и воды.

[Стефан Диез, дизайнер]:

«Это статичная структура, которая удерживает растения в течение сезона. И мы на ней выращиваем сезонные растения, разные сорта, которые вырастают до десяти метров в течение одного года и обеспечивают тень и свежий воздух в жаркое летнее время».

Для Лондонского фестиваля дизайна 2024 года стартап сотрудничал с мюнхенской дизайн-студией и Американским советом по экспорту твёрдой древесины.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Конструкция Vert сделана из быстрорастущего американского красного дуба.

[Карлотта Столл, соучредитель офиса]:

«Поскольку эти вьющиеся растения – сезонные, осенью мы собираем всю биомассу, а затем, в зависимости от местной инфраструктуры, можем, например, превратить её в компост или даже биоуголь, и таким образом вернуть весь урожай биомассы в экономический цикл».

В Европе почти половина школ и больниц в городах расположены в городских островах тепла. Это, по данным Агентства по охране окружающей среды ЕС, подвергает уязвимое население воздействию опасных для здоровья температур.

Между тем, Vert также помогает улавливать CO2. Конструкция создаёт естественную среду для различных видов растений, которые поглощают углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза.

Короткая ссылка на эту страницу: