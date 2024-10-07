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Колумбийские ВМС спасли редкую черепаху, попавшую в рыболовную сеть

Колумбийские ВМС спасли редкую черепаху, попавшую в рыболовную сеть

Колумбийские военно-морские силы помогли биологам спасти редкую оливковую черепаху в Тихом океане. Она запуталась в рыболовной..

Дата загрузки: 2024-10-08

Колумбийские ВМС спасли редкую черепаху, попавшую в рыболовную сеть

Колумбийские военно-морские силы помогли биологам спасти редкую оливковую черепаху в Тихом океане. Она запуталась в рыболовной сети недалеко от острова Горгона.

[Мария Антония Гарсес, капитан-лейтенант ВМС Колумбии]:
«Эта рыболовная сеть находилась там довольно долго. Мы проверили её и обнаружили морскую черепаху. Сначала убедились, что она жива, а потом постарались скорее её выпустить, но очень осторожно, чтобы не травмировать».

Биологи Национального природного парка Горгона осмотрели рептилию, прежде чем вернуть в океан. Они обработали раны и оценили состояние здоровья черепахи. У неё на ласте обнаружили метку, так что она не в первый раз попала к людям.

Оливковые черепахи встречаются в тёплых тропических водах Тихого и Индийского океанов. Иногда заплывают в Карибское море. Это некрупные морские рептилии с длиной панциря 70 сантиметров и весом до 45 килограммов.

Размножению оливковых черепах мешают разрушение естественной среды обитания, а также охота и сбор яиц. Во многих странах это уже запрещено. Причём власти организуют охрану пляжей в сезон гнездования рептилий.

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