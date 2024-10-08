Уровень воды в реках Амазонии достиг 122-летнего минимума

Уровень воды в речном порту в бразильском Манаусе – крупнейшем городе в амазонских лесах – опустился..

Уровень воды в речном порту в бразильском Манаусе – крупнейшем городе в амазонских лесах – опустился до минимума с 1902 года. Из-за продолжающейся засухи Амазонка и её притоки продолжают мелеть. А это истощает водные пути и затрудняет транспортировку зерна и других критически важных товаров.

С прошлого года в районе Амазонки, а также на большей территории Южной Америки осадков было меньше даже в сезон дождей. Из-за этого в Бразилии и Боливии вспыхнули самые сильные лесные пожары за последние десять лет.

Руководитель операций порта говорит, что сейчас уровень воды Рио-Негро в Манаусе – самый низкий более чем за 120 лет, и это ещё не предел. Он составил 12 метров 66 сантиметров.

[Валмир Мендока, глава операций порта]:

«Падение уровня воды не прекратилось. Он опустился ниже прошлогодней отметки и продолжает падать».

Рио-Негро – крупный приток Амазонки, которая считается самой большой в мире рекой по объёму воды. Порт находится недалеко от слияния двух рек, где чёрная вода Рио-Негро встречается с желтоватой Солимоэс.

[Валмир Мендока, глава операций порта]:

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«Это самая сильная засуха более чем за 120 лет измерений в порту Манаус, с тех пор как реку начали измерять. Это самая сильная засуха из всех».

На реке Мадейра, ещё одном притоке Амазонки, уже приостановили доставку зерна.

Национальное агентство по мониторингу стихийных бедствий Бразилии назвало эту засуху самой сильной с 50-х годов прошлого века. Из-за неё также нарушилась работа гидроэлектростанций. А они основной источник электроэнергии в Бразилии.

Экстремальная погода и засуха затронули большую часть Южной Америки. Так, уровень реки Парагвай также опустился до рекордно низкого. Она берёт начало в Бразилии и протекает через Парагвай и Аргентину в Атлантику.

Ученые прогнозируют, что регион Амазонки не сможет полностью восстановить уровень рек до 2026 года.

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