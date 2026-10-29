68 погибших: в Испании столкнулись два скоростных поезда

Не менее 68 человек погибло и более 100 получили травмы в Испании после того, как один..
Дата загрузки: 2026-10-30
Не менее 68 человек погибло и более 100 получили травмы в Испании после того, как один скоростной поезд врезался в другой, стоявший на путях. 18 пострадавших находятся в критическом состоянии. Спасатели продолжают искать выживших и погибших.
Авария произошла недалеко от города Урда в провинции Толедо. Два высокоскоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью, перевозили более 500 пассажиров.
[Рафаэль Барсело, пассажир]:
«Мы завтракали, пили кофе, и вдруг – мощный удар. Нас всех подбросило в воздух. Я отделался относительно легко, а вот мой друг пострадал намного сильнее».
[Сальвадор Арриса, пассажир]:
«Внутри вагон был полностью разрушен: сиденья оторвались, а большинство пассажиров, сидевших по ходу движения, подбросило в воздух. Мне повезло: я сидел против хода движения, поэтому при ударе меня, наоборот, вжало в кресло. Но это было что-то чудовищное».
Перед аварией произошёл сбой в работе системы безопасности на участке протяжённостью более 60 километров. Из-за этого несколько поездов автоматически остановились. Позже диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить движение, несмотря на запрещающий сигнал.
Примерно через 17 минут он врезался в хвостовую часть поезда частного оператора Iryo. Скорость на этом участке могла достигать 200 километров в час. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.
Министр транспорта Испании не смог объяснить, почему поезд получил такой сигнал.
[Оскар Пуэнте, министр транспорта Испании]:
«Именно диспетчерский центр решает, возобновлять ли движение. Повторюсь: в сложившихся обстоятельствах, с нашей точки зрения, произошедшее необъяснимо».
Уцелевших пассажиров увозят с места аварии на автобусах. В то же время сюда приезжают родственники тех, с кем так и не удалось связаться.
Это вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании в этом году и самая смертоносная авария на железных дорогах Европы за последние 13 лет.
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