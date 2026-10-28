Первые 123 заключённых прибыли в новую мегатюрьму в Коста-Рике

В наручниках, кандалах и с личными вещами в руках. Первые заключённые прибыли в новую тюрьму в..

В наручниках, кандалах и с личными вещами в руках. Первые заключённые прибыли в новую тюрьму в Коста-Рике. Министерство юстиции сообщило, что сюда доставили 123 человека.

На опубликованных ведомством кадрах заключённым бреют головы, выдают оранжевую форму и отводят их в камеры с многоярусными кроватями. Ранее такую форму в исправительных учреждениях страны не использовали.

Тюрьму строгого режима построили при содействии Сальвадора. Комплекс в окрестностях столицы предназначен в основном для членов организованных банд и рассчитан на 5100 человек. Это примерно пятая часть всех заключённых страны.

Правительство президента Лауры Фернандес представляет тюрьму как символ жёсткого подхода к преступности.

Кадры, на которых заключённые сидят на полу, опустив головы и заложив руки за шею, напоминают снимки из аналогичной мегатюрьмы в Сальвадоре. Там содержатся десятки тысяч предполагаемых членов банд и связанных с ними лиц. При этом правозащитные организации критикуют условия их содержания.

Коста-Рика десятилетиями считалась одной из самых безопасных стран Латинской Америки. Однако в последние годы здесь выросло насилие, связанное с наркоторговлей. В 2023 году число убийств достигло рекорда. По данным властей, большинство убийств связано с борьбой банд за маршруты и рынки сбыта наркотиков.

Короткая ссылка на эту страницу: