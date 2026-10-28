В Китае набирают популярность средневековые бои

Около 80 бойцов вышли на площадку в пекинском парке. Здесь прошёл открытый турнир «Шаньхэ» по полноконтактным..

Около 80 бойцов вышли на площадку в пекинском парке. Здесь прошёл открытый турнир «Шаньхэ» по полноконтактным боям в доспехах. Среди участников – команды из Италии, России и Франции.

Перед выходом организаторы проверяют оружие. Спортсмены же помогают друг другу надеть доспехи.

[Гуань Сяоци, спортсмен]:

«Всё наше снаряжение весит около 30 килограммов. Вес зависит от телосложения: у более крупных бойцов оно может быть тяжелее. За последние два года участников становится всё больше».

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Гуань по прозвищу «Почтальон» оставил офисную работу. Теперь он тренирует других бойцов и помогает развивать этот спорт в Китае.

Современные бои в средневековых доспехах известны как бугурт. Они выросли из исторических реконструкций в Восточной Европе и вышли на международный уровень.

[Гуань Сяоци, спортсмен]:

«В Китае этим спортом начали заниматься в 2016 году. А в 17-м китайские спортсмены впервые поехали на международные соревнования. Я увлёкся им примерно в 2020 году, когда увидел его в интернете».

На площадке важны сила, выносливость и работа команды.

[Чжан Чао, участник турнира]:

«Когда кажется, что больше не могу, я смотрю на товарищей, которые продолжают бороться. Если другие выдерживают, то и я могу. Когда полностью выкладываешься в бою, чувствуешь, что становишься сильнее. Это даёт чувство удовлетворения».

Пока китайским бойцам сложно соперничать с более опытными зарубежными командами. Но Гуань считает, что такие встречи помогают увидеть слабые места и понять, над чем работать.

В Китае бугурт остаётся нишевым увлечением. Однако количество участников постепенно растёт в Пекине, Шанхае и других городах.

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