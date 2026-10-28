Празднование Хэллоуина в Гонконге стало продолжительнее

Гонконг погрузился в атмосферу Хэллоуина. Узкие улочки в районе Ланькуайфон превратились в площадку для карнавала. Сотни..

Гонконг погрузился в атмосферу Хэллоуина. Узкие улочки в районе Ланькуайфон превратились в площадку для карнавала. Сотни людей нарядились в костюмы, чтобы отметить праздник.

Здесь можно увидеть и двойников Дональда Трампа, и Царя обезьян, и даосских монахов. Некоторые вспомнили времена пандемии и нарядились в белые защитные костюмы.

В праздничные дни в Гонконг приезжают туристы из разных стран Юго-Восточной Азии, а также с материкового Китая. Там в последние годы празднование Хэллоуина сталкивается со всё большими ограничениями. Так, несколько лет назад в Шанхае власти задержали несколько человек, поскольку в их костюмах усмотрели сатиру на социальные и экономические проблемы.

[Хуан Вэй, турист из Китая]:

«В Шэньчжэне тоже бывают подобные мероприятия, но там они совсем не такие оживлённые. К тому же сюда очень удобно добираться – просто на метро». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По словам организаторов, 31 октября прошлого года в районе Ланькуайфон отметили праздник примерно 80 000 человек. В этом году масштаб торжеств расширили: Хэллоуин будут отмечать по выходным три недели подряд. Это позволит привлечь ещё больше туристов.

Хэллоуин корнями уходит в древние ирландские и шотландские традиции, но современный праздник отмечают во многих странах. В Гонконге он прижился более 40 лет назад.

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