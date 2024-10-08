Учёные выяснили, почему Эверест смог стать самым высоким в мире

Эверест – высочайшая гора мира. Но почему она на 230 метров выше следующего по высоте восьмитысячника..

Эверест – высочайшая гора мира. Но почему она на 230 метров выше следующего по высоте восьмитысячника Чогори? При этом разница в высоте трёх следующих за Чогори вершин не превышает 120 метров.

Исследователи занялись изучением этого вопроса и предположили, что своим первенством Эверест обязан реке Арун. Она пробивает себе путь через главный хребет Гималаев и уже вымыла миллиарды тонн каменных пород.

[Мэтью Фокс, исследователь из Калифорнийского университета]:

«Мы начали моделировать различные возможные сценарии, рассматривая, как изменения в дренажной системе отразились на формировании ущелья, где течёт Арун. И тогда мы поняли, что такая интенсивная эрозия сильно повлияла на высоту горы».

Учёные объясняют, что, когда Арун унесла много пород, земная кора, лежащая на магме, поднялась.

[Мэтью Фокс, исследователь из Калифорнийского университета]:

«Горные породы под хребтами словно плавают на магме. Поэтому, если убрать часть горы, то земная кора поднимется и восполнит утраченное».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эта эрозия, по мнению исследователей, и дала Эвересту дополнительные 50 метров высоты. Но настолько он вырос за 89 000 лет. И этот процесс, хоть и очень медленный, продолжается.

Короткая ссылка на эту страницу: