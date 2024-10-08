Лесные пожары в Боливии побили антирекорды

Лесные пожары в Боливии в этом году побили антирекорды. Такого в стране не было за всю..

Лесные пожары в Боливии в этом году побили антирекорды. Такого в стране не было за всю историю наблюдений. Уже выжжена территория размером с Исландию или Кубу. Это более 10 миллионов гектаров земли, в основном – на тропическом востоке страны.

Таковы новые данные, которые опубликовала неправительственная организация Tierra Foundation. По охвату пожары этого года превзошли разрушительные бедствия 2010 и 2019-го годов.

[Джонни Рохас, Комитет по оперативным действиям Санта-Круса]:

«291 человека эвакуировали, поскольку они находились вблизи пожаров. Что касается дикой природы: спасено 834 животных. 134 особи уже выпустили обратно, 450 оказали помощь. К сожалению, 80 погибли».

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Больше всего пострадал департамент Санта-Крус – богатый сельскохозяйственный регион в восточной низменности страны, около Бразилии. На него пришлось более 70% пожаров. За ним следует департамент Бени – там 30%.

[Джонни Рохас, Комитет по оперативным действиям Санта-Круса]:

«В 21 городе департамента Санта-Крус – 58 активных пожаров».

По данным властей за прошлый месяц, сгорело 4,6 миллиона гектаров леса и 2,3 миллиона гектаров лугов.

[Джонни Рохас, Комитет по оперативным действиям Санта-Круса]:

«Дождей не было много месяцев, и безответственные, бездумные люди, преступники, которые вызывают лесные пожары, – подвергают риску жизни людей и целые сообщества».

На прошлой неделе правительство Боливии объявило пожары бедствием национального масштаба. Это случилось после того, как региональные власти, общественные организации и отдельные граждане потребовали более решительного вмешательства.

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