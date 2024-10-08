Переходный совет Гаити выбрал нового председателя, несмотря на внутренние противоречия

Переходный президентский совет Гаити выбрал нового председателя. Эдгара Леблана Фильса сменил Лесли Вольтер. При этом уходящий..
Дата загрузки: 2024-10-09
Переходный президентский совет Гаити выбрал нового председателя. Эдгара Леблана Фильса сменил Лесли Вольтер. При этом уходящий глава отказался подписать соответствующий указ. Он объяснил это тем, что ещё не прошло расследование в связи с недавним обвинением в коррупции трёх членов совета.
Обвинение выдвинула антикоррупционная служба Гаити. Она заявила, что Смит Огюстен, Эмманюэль Вертилер и Луи Жераль Жиль требовали 750 000 долларов у главы Национального кредитного банка в качестве условия того, что он продолжит работать. Политики обвинения отрицают. Они остались на своих постах, а также проголосовали за назначение нового председателя.
Лесли Вольтер произнёс короткую речь.
[Лесли Вольтер, глава президентского совета Гаити]:
«Народ Гаити устал от насилия, лжи и коррупции, а также от нечестных манёвров, которые ставят под угрозу его будущее и будущее следующих поколений. Под моим руководством переходный президентский совет укрепит свои достижения и свои структуры, чтобы работать прозрачнее и эффективнее».
Вольтер представляет партию экс-президента Жан-Бертрана Аристида, правление которого было авторитарным и сопровождалось политическими репрессиями.
Переходный президентский совет Гаити был сформирован в апреле этого года. Его члены договорились сменять друг друга на посту председателя каждые три-пять месяцев. Первым главой совета выбрали Эдгара Леблана Фильса.
Смене председателя предшествовало кровопролитное нападение бандитов на город Пон-Сонде. Они ночью вошли в город, и, не встретив сопротивления полиции, начали расстреливать людей и поджигать дома и машины. Погибло не менее 70 человек. Правозащитники считают, что жертв намного больше. Также более 6000 мирных жителей были вынуждены всё бросить и бежать в другой город.
Сейчас гаитянские и кенийские полицейские патрулируют Пон-Сонде и следят за безопасностью жителей. Однако обстановка остаётся напряжённой. Люди боятся новых нападений.
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