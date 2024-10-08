Переходный совет Гаити выбрал нового председателя, несмотря на внутренние противоречия

Переходный президентский совет Гаити выбрал нового председателя. Эдгара Леблана Фильса сменил Лесли Вольтер. При этом уходящий глава отказался подписать соответствующий указ. Он объяснил это тем, что ещё не прошло расследование в связи с недавним обвинением в коррупции трёх членов совета.

Обвинение выдвинула антикоррупционная служба Гаити. Она заявила, что Смит Огюстен, Эмманюэль Вертилер и Луи Жераль Жиль требовали 750 000 долларов у главы Национального кредитного банка в качестве условия того, что он продолжит работать. Политики обвинения отрицают. Они остались на своих постах, а также проголосовали за назначение нового председателя.

Лесли Вольтер произнёс короткую речь.

[Лесли Вольтер, глава президентского совета Гаити]:

«Народ Гаити устал от насилия, лжи и коррупции, а также от нечестных манёвров, которые ставят под угрозу его будущее и будущее следующих поколений. Под моим руководством переходный президентский совет укрепит свои достижения и свои структуры, чтобы работать прозрачнее и эффективнее». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Вольтер представляет партию экс-президента Жан-Бертрана Аристида, правление которого было авторитарным и сопровождалось политическими репрессиями.

Переходный президентский совет Гаити был сформирован в апреле этого года. Его члены договорились сменять друг друга на посту председателя каждые три-пять месяцев. Первым главой совета выбрали Эдгара Леблана Фильса.

Смене председателя предшествовало кровопролитное нападение бандитов на город Пон-Сонде. Они ночью вошли в город, и, не встретив сопротивления полиции, начали расстреливать людей и поджигать дома и машины. Погибло не менее 70 человек. Правозащитники считают, что жертв намного больше. Также более 6000 мирных жителей были вынуждены всё бросить и бежать в другой город.

Сейчас гаитянские и кенийские полицейские патрулируют Пон-Сонде и следят за безопасностью жителей. Однако обстановка остаётся напряжённой. Люди боятся новых нападений.

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