Нобелевскую премию по медицине вручат за открытие микроРНК

[Гэри Равакан, нобелевский лауреат]:

«Ожидал ли я этого в этом году? Нет. Но это прекрасно».

Гэри Равакан был у себя дома в Ньютоне, штат Массачусетс, когда ему позвонили и сообщили, что он один из двух американских учёных, которые получат Нобелевскую премию по физиологии и медицине этого года.

[Виктор Эмброс, нобелевский лауреат]:

«Если вам будут звонить из Швеции, просто ответьте на звонок».

Второй лауреат Виктор Эмброс говорит, что ему сообщил об этом его сын, которому Нобелевский комитет позвонил по ошибке.

Учёных удостоили престижной премии за открытие микроРНК и её решающей роли в том, как растут и живут многоклеточные организмы.

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Заместитель председателя Нобелевского комитета по физиологии рассказал о значимости открытия.

[Олле Кампе, зампредседателя Нобелевского комитета по физиологии]:

«МикроРНК важны для нашего понимания эмбрионального развития, нормальной клеточной физиологии и таких заболеваний, как рак».

Работа учёных помогла объяснить, как микроРНК контролируют регуляции генов в разных тканях, благодаря чему появляются разные типы клеток, такие как мышечные и нервные.

[Виктор Эмброс, нобелевский лауреат]:

«Я хочу крикнуть миру, что это действительно важно. Все эти вещи важны».

Виктор Эмброс – профессор Медицинской школы Массачусетского университета, а Гэри Равакан – профессор Медицинской школы Гарварда. Они проводили свои исследования на черве-нематоде, в частности на его мутантной форме, у которой не развивались некоторые типы клеток.

В итоге они выделили крошечные фрагменты, которые были необходимы для нормального развития червя. Это и были микроРНК.

Дальнейшие исследования показали, что посттранскрипционная регуляция генов не уникальна только для червей, а представляет собой основной компонент жизни на Земле.

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