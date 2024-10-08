От трости Йоды до плаща Клинта Иствуда из «Хорошего, плохого, злого». Сотни предметов скоро уйдут с..

Знаковый реквизит и костюмы из фильмов продадут на аукционе

От трости Йоды до плаща Клинта Иствуда из «Хорошего, плохого, злого». Сотни предметов скоро уйдут с молотка в Великобритании на распродаже памятных вещей из кино и телевидения.

В целом лотов будет более 1800. Их продадут на ежегодном живом аукционе Propstore, который в этом году пройдёт с 14 по 17 ноября. По оценкам аукционистов, торги могут принести около 10 миллионов фунтов стерлингов. Это более 13 миллионов долларов США.

Выставляют предметы, которые носили или использовали некоторые самые известные актёры Голливуда. Множество лотов – из крупнейших кинофраншиз, включая фильмы о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере.

Предполагаемый лидер продаж – шлем Sandtrooper из фильма «Звёздные войны: Новая надежда». Его оценочная стоимость – от 320 тысяч долларов США.

[Стивен Лейн, глава аукционного дома Propstore]:

«Есть всего около 30 полных костюмов штурмовиков, сделанных для оригинального фильма «Звёздные войны». Это на самом деле шлем песчаного штурмовика, и их сделано всего полдюжины. Так что это также невероятно редкий артефакт».

Также продадут множество костюмов, в том числе костюм Бэтмена, который Майкл Китон носил в фильме «Бэтмен возвращается». Кроме того, можно будет приобрести костюм Дэниела Крейга из фильма о Бонде «007: Координаты «Скайфолл»» и куртку 2015 года, которую носил Марти Макфлай в фильме «Назад в будущее 2».

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Среди лотов также есть плащ Клинта Иствуда из «Хороший, плохой, злой».

[Стивен Лейн, глава аукционного дома Propstore]:

«Этот фильм считается одним из лучших вестернов, возможно, всех времён. Костюмы Клинта Иствуда из этих фильмов практически никогда не появляются на торгах».

Другие яркие лоты включают шлем Максимуса, которого Рассел Кроу сыграл в фильме «Гладиатор», маску, которую носил Генри Уинклер в «Крике», и платье, которое надевала Элизабет Тейлор в «Клеопатре».

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