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В Перу нашли древнее захоронение с останками 45 человек, в основном детей

В Перу нашли древнее захоронение с останками 45 человек, в основном детей

Древние останки 45 человек обнаружили археологи рядом с городом Уанчако на северо-западе Перу. Скелеты в основном..

Дата загрузки: 2024-10-09

В Перу нашли древнее захоронение с останками 45 человек, в основном детей

Древние останки 45 человек обнаружили археологи рядом с городом Уанчако на северо-западе Перу. Скелеты в основном принадлежат детям. На месте захоронения также нашли останки девяти лам и других верблюдовых.

[Хулио Асенсио Николас, археолог]:
«У многих этих людей повреждена грудина. На ней есть порезы, а также есть порезы на рёбрах. Можно предположить, что эти повреждения нанесли каким-то острым предметом, возможно, ножом».

Учёные говорят, что захоронение сделано в период между 1200-м и 1450 годом нашей эры, когда существовала культура Чиму.

Недалеко от Уанчако находятся руины древнего города Чан-Чан. Он был центром цивилизации Чиму. Само государство называлось Чимор.

Более десяти лет назад в Чан-Чане также нашли останки 140 детей, принесённых в жертву. У них также были следы от порезов на грудине и рёбрах. Археологи считают, что у детей вырезали сердца.

В 1470 году инки покорили государство Чимор, но оставили у власти прежнюю династию. Правда, часть территории всё же забрали. Остатки цивилизации уничтожили испанские конкистадоры в XVI веке.

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