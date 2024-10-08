Футбол на ходулях: в сербской деревне хранят давнюю традицию

В прошлые века жители деревни Волуя в Сербии передвигались на ходулях, чтобы сохранить ноги сухими. Так..

В прошлые века жители деревни Волуя в Сербии передвигались на ходулях, чтобы сохранить ноги сухими. Так они следовали за скотом через ручьи и речушки, разрезающие холмы.

В наши дни их потомки в основном работают в городе. Но они сохранили ходьбу на ходулях в качестве древней традиции. А кто-то на них отправляется на прогулку в лес.

Ратомир буквально вырос на ходулях. Сегодня, спустя десять лет после выхода на пенсию, он всё ещё ходит на них по холмам.

[Ратомир Давидович, местный житель]:

«Мой дедушка, родившийся в 1904 году, ходил на ходулях. Его научил этому его дедушка. Это наша (деревенская) традиция, которой 100 или даже 200 лет. Они делали это из практических соображений, чтобы переходить реки. Они хранили ходули на берегах».

Ходули утратили своё практическое значение в Волуе во второй половине XX века, когда местные жители начали меньше заниматься разведением скота. Но это приспособление по-прежнему остаётся неотъемлемой частью культурного наследия деревни.

[Ратомир Давидович, местный житель]:

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«Вряд ли вы найдёте в Волуе ребёнка, который не умеет ходить на ходулях… Я благодарен им за то, что они уважают нашу традицию, потому что мы должны поддерживать её в будущем».

В местной школе дети на уроках физкультуры даже играют на ходулях в футбол.

[Тамара Новакович, школьница]:

«Мы все танцуем и играем в футбол на ходулях. Мальчики, может быть, немного лучше (девочек), но, иногда (девочки) лучше».

[Душан Маркович, школьник]:

«Честно говоря, если вы спросите меня, девочки лучше. Конечно, у нас у всех получается, мы все хорошо играем, но девочки немного лучше».

На ходулях также исполняют традиционный хороводный танец. А ещё на них устраивают гонки на скорость.

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