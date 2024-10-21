Блошиный рынок в столице Австралии за 50 лет собрал $5 млн на благотворительность

[продавец
Дата загрузки: 2024-10-21
[продавец]:
«Три доллара за килограмм. Дешевле не найдёшь!»
На блошином рынке в австралийской Канберре можно купить почти всё: свежие фрукты и овощи, кухонную утварь, одежду и обувь, растения, книги и даже домашнюю птицу. И хотя здесь много старых вещей, для кого-то они желанная находка.
[Джованна Беньямина, продавщица]:
«У некоторых не очень много денег, поэтому они приходят сюда за покупками. И порой находят сокровища».
Рынок располагается на автомобильной стоянке и работает только по воскресеньям. В этом году он празднует 50-летний юбилей.
[Питер Кейн, сотрудник «Ротари-клуба Белконнена»]:
«За эти 50 лет мы пропустили всего одну неделю – из-за ковида».
Фермерам рынок позволяет продавать товары напрямую покупателям.
[Брендан Адамс, фермер]:
«Люди спрашивают, где я это беру. А я отвечаю, что сам выращиваю».
Брендан привозит сюда апельсины уже 12 лет.
[Брендан Адамс, фермер]:
«Ненадолго сбегаю с фермы. Для меня это праздник. Мне здесь нравится».
Ну а покупатели довольны тем, что не приходится переплачивать.
[покупательница]:
«Всё свежее и дешёвое. По-моему, в два раза дешевле, чем в супермаркетах».
Но блошиный рынок в Канберре – это не только торговля. Здесь ещё собирают деньги на благотворительность.
[Питер Кейн, сотрудник «Ротари-клуба Белконнена»]:
«За 50 лет нашей работы мы собрали более семи миллионов австралийских долларов».
Деньги идут на помощь пожилым, а также нуждающимся людям. Кроме того, их жертвуют на различные общественные проекты.
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