Блошиный рынок в столице Австралии за 50 лет собрал $5 млн на благотворительность

[продавец]:

«Три доллара за килограмм. Дешевле не найдёшь!»

На блошином рынке в австралийской Канберре можно купить почти всё: свежие фрукты и овощи, кухонную утварь, одежду и обувь, растения, книги и даже домашнюю птицу. И хотя здесь много старых вещей, для кого-то они желанная находка.

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«У некоторых не очень много денег, поэтому они приходят сюда за покупками. И порой находят сокровища».

Рынок располагается на автомобильной стоянке и работает только по воскресеньям. В этом году он празднует 50-летний юбилей.

[Питер Кейн, сотрудник «Ротари-клуба Белконнена»]:

«За эти 50 лет мы пропустили всего одну неделю – из-за ковида».

Фермерам рынок позволяет продавать товары напрямую покупателям.

[Брендан Адамс, фермер]:

«Люди спрашивают, где я это беру. А я отвечаю, что сам выращиваю».

Брендан привозит сюда апельсины уже 12 лет.

[Брендан Адамс, фермер]:

«Ненадолго сбегаю с фермы. Для меня это праздник. Мне здесь нравится».

Ну а покупатели довольны тем, что не приходится переплачивать.

[покупательница]:

«Всё свежее и дешёвое. По-моему, в два раза дешевле, чем в супермаркетах».

Но блошиный рынок в Канберре – это не только торговля. Здесь ещё собирают деньги на благотворительность.

[Питер Кейн, сотрудник «Ротари-клуба Белконнена»]:

«За 50 лет нашей работы мы собрали более семи миллионов австралийских долларов».

Деньги идут на помощь пожилым, а также нуждающимся людям. Кроме того, их жертвуют на различные общественные проекты.

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