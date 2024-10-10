Северной Франции угрожают наводнения из-за урагана «Кирк»

В регионах Северной Франции выпустили красные и жёлтые предупреждения об опасности наводнений. Непогоду принёс ураган «Кирк»...

В регионах Северной Франции выпустили красные и жёлтые предупреждения об опасности наводнений.

Непогоду принёс ураган «Кирк». Сейчас его уровень уже понизился.

При этом в некоторых районах страны выпало 50-70 миллиметров осадков, а местами и 90. По словам метеорологов, обычно столько выпадает здесь за месяц.

Северной Францией называют часть страны к северу от Парижа вплоть до границы с Бельгией и до южного берега Ла-Манша. Здесь ожидаются новые проливные дожди наряду с сильным ветром.

Метеорологи предупреждают, что дождь, выпадающий на уже сильно увлажнённую землю, может привести к внезапным наводнениям.

Красный уровень погодного предупреждения был выпущен в регионе Сена и Марна к востоку от Парижа. Как сообщают местные СМИ, из-за непогоды здесь отменили школьный транспорт.

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