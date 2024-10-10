fb pixel
Телеканал NTD

Пражская туркомпания нанимает бездомных гидами

Пражская туркомпания нанимает бездомных гидами

Под этим железнодорожным мостом в Праге живут бездомные. Это та сторона города, которую обычно стараются скрыть...

Дата загрузки: 2024-10-10

Пражская туркомпания нанимает бездомных гидами

Под этим железнодорожным мостом в Праге живут бездомные. Это та сторона города, которую обычно стараются скрыть. Но одна туристическая компания предлагает уникальную перспективу: нанимает в качестве гидов людей без определённого места жительства.

Pragulic, основанная в 2012 году, пытается сломать социальные барьеры и бросить вызов стереотипам.

[Тереза Юрецкова, основательница Pragulic]:
«Это общественная организация, которая стремится изменить мнение людей о бездомных. В основном мы предлагаем экскурсии по Праге, проводимые людьми, которым пришлось жить на улице».

Их последнее мероприятие – это 24-часовой опыт на улицах.

[Тереза Юрецкова, основательница Pragulic]:
«Вашим партнёром станет один из наших гидов. Благодаря этому опыту вы можете немного лучше понять, что чувствует этот человек на улице, с чем он сталкивается, какие препятствия существуют и как легко на самом деле упасть и больше не хотеть вставать».

Гиды делятся личными историями и мыслями о жизни на улице. Один из постоянных гидов – Мира, который раньше был бездомным, а сегодня, благодаря организации, у него есть жильё.

[Мира, гид]:
«Давайте посмотрим правде в глаза: ты оказываешься на улице по определённым причинам, и хвастаться особо нечем. Поэтому суть в том, как человек с этим справляется: озлобляется и обвиняет во всём других или принимает это и продолжает жить. Важно просто оставаться самим собой».

Организация утверждает, что предлагает бездомным второй шанс на осмысленную работу, а также позволяет туристам увидеть город с другой стороны.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...