Нобелевскую премию по химии присудили за достижения в изучении белков

Королевская Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии. Награды удостоятся сразу трое исследователей за работу по изучению структуры белков.

[Ханс Эллегрен, секретарь Королевской Шведской академии наук]:

«Половину премии присуждают Дэвиду Бейкеру из Университета Вашингтона в США за вычисление структуры белков, а другую половину – совместно Демису Хассабису и Джону Джамперу за прогнозирование структуры белков».

Дэвид Бейкер – профессор Вашингтонского университета в Сиэтле, а Демис Хассабис – гендиректор британской компании по исследованию искусственного интеллекта, где Джон Джампер работает старшим научным сотрудником.

Британец Хассабис и американец Джампер использовали искусственный интеллект для предсказания структуры почти всех известных белков, в то время как американский учёный Бейкер научился осваивать так называемые строительные блоки жизни и создавать совершенно новые белки, которые можно использовать в качестве лекарств, вакцин, наноматериалов и даже миниатюрных датчиков.

[Дэвид Бейкер, лауреат Нобелевской премии по химии]:

«Сегодня люди сталкиваются с новыми проблемами. Мы живём дольше, появляются новые болезни. Мы нагреваем планету, загрязняем её. Если бы у нас было много времени, то развились бы новые белки, которые решали бы эти проблемы. А мы сами придумали, как создавать новые белки, которые могут решать проблемы».

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С 70-х годов прошлого века исследователи пытались предсказать структуру белков, используя последовательности аминокислот. Но это оказалось непросто.

Хассабис и Джампер разработали систему ИИ AlphaFold2. Благодаря ей они предсказали структуру практически всех 200 миллионов уже обнаруженных белков.

[Демис Хассабис, лауреат Нобелевской премии по химии]:

«Белки – это то, от чего зависит всё в жизни. Очень важно понимать, как выглядит трёхмерная структура белка в организме, чтобы понять, что он делает. Наша программа AlphaFold может предсказать эту трёхмерную структуру просто по генетической последовательности этого белка».

[Джон Джампер, лауреат Нобелевской премии по химии]:

«Биологам-исследователям требуется год или больше, чтобы получить один ответ. А у нас есть программа, которая даёт довольно качественный ответ за 5-10 минут».

Церемония награждения всех лауреатов состоится в декабре.

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