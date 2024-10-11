Почему оливковым деревьям теперь стало комфортно в Венгрии

В этой оливковой роще идёт сбор урожая. Но, вопреки ожиданиям, это не южноевропейская страна. На фоне..
Дата загрузки: 2024-10-11
В этой оливковой роще идёт сбор урожая. Но, вопреки ожиданиям, это не южноевропейская страна. На фоне потепления климата Европы эти оливковые деревья процветают в Венгрии.
Габор Стикс уже много лет экспериментирует с оливами недалеко от города Печ. Он выращивает деревья на продажу и ожидает, что в этом году всё распродаст уже к марту.
[Габор Стикс, фермер]:
«Им нравится этот климат».
По его словам, отрасль по выращиванию оливковых деревьев в стране набирает популярность.
[Габор Стикс, фермер]:
«Нас всё больше. Этим занимается не один или два человека. Нас становится больше в геометрической прогрессии».
С 2008 года фермер Чаба Торок купил около 200 оливковых деревьев в Испании, чтобы посадить их у себя на винограднике. Его ферма находится недалеко от озера Балатон на западе Венгрии на вулканическом холме с солнечными склонами, где плодородная почва и часто идут дожди. И его деревьям там хорошо.
[Чаба Торок, фермер]:
«Наш климат всё больше меняется на тот, в котором деревья чувствуют себя как дома. Для меня это не вопрос желания иметь декоративное дерево. Я вижу эти деревья как неотъемлемую часть ландшафта здесь в будущем».
Урожай собирает вручную. Затем везёт его в соседнюю Словению, где из него делают масло первого отжима. После этого продаёт свою продукцию примерно по 120 долларов за литр.
Чаба Торок говорит, что климат Южной Европы превращается в пустынный. Районы, где оливки могут процветать, смещаются на север.
Около 40% мировых поставок оливкового масла приходится на Испанию. Но в последние два года страна собирала плохой урожай оливок из-за аномальной жары и продолжительной засухи. В итоге цены на оливковое масло выросли вдвое.
По данным климатологов, Европа нагревается быстрее всего в мире. И на юге ей грозит больший риск засух.
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