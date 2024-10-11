Почему оливковым деревьям теперь стало комфортно в Венгрии

В этой оливковой роще идёт сбор урожая. Но, вопреки ожиданиям, это не южноевропейская страна. На фоне..

В этой оливковой роще идёт сбор урожая. Но, вопреки ожиданиям, это не южноевропейская страна. На фоне потепления климата Европы эти оливковые деревья процветают в Венгрии.

Габор Стикс уже много лет экспериментирует с оливами недалеко от города Печ. Он выращивает деревья на продажу и ожидает, что в этом году всё распродаст уже к марту.

[Габор Стикс, фермер]:

«Им нравится этот климат».

По его словам, отрасль по выращиванию оливковых деревьев в стране набирает популярность.

[Габор Стикс, фермер]:

«Нас всё больше. Этим занимается не один или два человека. Нас становится больше в геометрической прогрессии».

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С 2008 года фермер Чаба Торок купил около 200 оливковых деревьев в Испании, чтобы посадить их у себя на винограднике. Его ферма находится недалеко от озера Балатон на западе Венгрии на вулканическом холме с солнечными склонами, где плодородная почва и часто идут дожди. И его деревьям там хорошо.

[Чаба Торок, фермер]:

«Наш климат всё больше меняется на тот, в котором деревья чувствуют себя как дома. Для меня это не вопрос желания иметь декоративное дерево. Я вижу эти деревья как неотъемлемую часть ландшафта здесь в будущем».

Урожай собирает вручную. Затем везёт его в соседнюю Словению, где из него делают масло первого отжима. После этого продаёт свою продукцию примерно по 120 долларов за литр.

Чаба Торок говорит, что климат Южной Европы превращается в пустынный. Районы, где оливки могут процветать, смещаются на север.

Около 40% мировых поставок оливкового масла приходится на Испанию. Но в последние два года страна собирала плохой урожай оливок из-за аномальной жары и продолжительной засухи. В итоге цены на оливковое масло выросли вдвое.

По данным климатологов, Европа нагревается быстрее всего в мире. И на юге ей грозит больший риск засух.

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