В Ираке используют традиционную гипсовую штукатурку, несмотря на изобилие современных материалов

В иракском Мосуле, несмотря на изобилие современных строительных материалов, продолжают использовать традиционную штукатурку. Её делают из..

В иракском Мосуле, несмотря на изобилие современных строительных материалов, продолжают использовать традиционную штукатурку. Её делают из обычного гипса, которого здесь достаточно много.

Производственный процесс начинается с добычи. Гипс из карьера доставляют на специальную площадку. Здесь работники кувалдой измельчают большие куски. Затем куски поменьше в тазиках несут к дробильной машине.

[Махмуд Али, владелец компании по производству гипса]:

«От 40 до 30 рабочих переносят камни и помещают их в измельчитель. Так мы получаем гипсовый порошок».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Владельцы не могут механизировать производство, поскольку гипс в Ираке стоит очень дёшево – 45 долларов за тонну. Так что почти всю тяжёлую работу выполняют люди.

[Тафер Бассель, владелец компании по производству гипса]:

«Если мы купим оборудование, то расходы на производство не окупятся, поскольку цена на гипс очень низкая».

На следующем этапе гипсовый порошок прокаливают в течение получаса. А после остывания раскладывают по мешкам. Гипс готов к продаже. Его часто покупают местные жители.

Исторический центр Мосула сильно пострадал, когда в 2014 году город захватили боевики «Исламского государства» – запрещённой в России и других странах террористической организации. В результате были разрушены сотни домов и общественных зданий, включая аэропорт, главный железнодорожный вокзал и университет.

Зейн аль-Джалили восстанавливает свой дом, построенный 350 лет назад.

[Зейн аль-Джалили, владелец дома]:

«Мы, чтобы сохранить культурное наследие и свои дома, стараемся восстанавливать их, используя те же технологии, которые применялись при их строительстве. В Мосуле строили из камня, который потом штукатурили гипсом».

Мужчина говорит, что толстые стены из камня, покрытые гипсовой штукатуркой, защищают от жары и холода лучше, чем бетонные. Плюсы гипсовой штукатурки ещё и в том, что она экологична, не вызывает аллергии и долго служит.

Короткая ссылка на эту страницу: