Учёные смоделировали голову древней гигантской многоножки

Если вам не нравятся эти многоножки, то, что бы вы почувствовали, увидев такое же членистоногое длиной..

Если вам не нравятся эти многоножки, то, что бы вы почувствовали, увидев такое же членистоногое длиной три метра? И такие монстры, на самом деле, существовали. Называют их артроплеврами. Они жили 300 миллионов лет назад на территории современных Европы и Северной Америки.

[Микаэль Леритье, палеобиолог]:

«Это одно из крупнейших членистоногих на Земле, останки которых нам удалось найти. Самые большие особи достигали трёх метров в длину и 70 сантиметров в ширину. Так что это самая большая артроплевра. Она гигантская».

У артроплевров было 32 пары ног. Окаменелости таких членистоногих находят уже почти 200 лет. При этом никогда не встречалось останков с головой. Исследователи решили смоделировать её сами на компьютере. Получилось что-то вроде луковицы с короткими усиками, глазами на стебельках, как у краба, и маленьким ртом, приспособленным для измельчения листьев и коры.

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Создавая эту модель, учёные использовали образцы артроплевров длиной всего шесть сантиметров. Возможно, это были молодые особи, а, может быть, это близкородственный вид. Но главное, что останки сохранились неповреждёнными, и на горной породе удалось обнаружить даже частички головы.

Учёным предстоит ответить ещё на многие вопросы. Пока не известно, питались ли артроплевры только растениями или могли поедать некрупных зверьков. Также исследователи не знают, были ли эти членистоногие наземными или могли ещё и плавать.

Некоторые эксперты говорят, что артроплевры, возможно, самые крупные членистоногие, когда-либо существовавшие на планете.

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