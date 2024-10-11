Нобелевскую премию по литературе вручат южнокорейской писательнице Хан Ган

Южнокорейская писательница Хан Ган в этом году получит Нобелевскую премию по литературе. Как сообщила Королевская Шведская..
Дата загрузки: 2024-10-11
Южнокорейская писательница Хан Ган в этом году получит Нобелевскую премию по литературе. Как сообщила Королевская Шведская академия наук, её наградили «за напряжённую поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
Хан Ган – первая южнокореянка, получившая литературную премию. Свою карьеру начала в 1993 году с публикации ряда стихотворений в журнале «Общество и литература». А международную известность она получила после выхода романа «Вегетарианка». В нём она рассказывает о женщине, решившей перестать есть мясо, а также о реакции на это её окружения.
За этот роман в 2016 году она получила Международную Букеровскую премию. Это также первый из её романов, переведённый на английский язык. Он считается её главным международным прорывом.
Две её книги были экранизированы. «Вегетарианка» в 2009 году, а «Шрамы» – в 2011-м.
Хан Ган стала вторым южнокорейцем, получившим Нобелевскую премию. До этого в 2000 году премию мира вручили бывшему президенту Южной Кореи Ким Дэ Чжуну.
Нобелевская неделя началась с присуждения премии по физиологии и медицине. Лауреатами стали американские учёные Виктор Эмброс и Гэри Равкан благодаря открытию ими микроРНК и её решающей роли в регуляции генов.
Нобелевскую премию по физике вручат американскому и британско-канадскому учёным, которые заложили основу машинного обучения нейросетей. Сами победители неоднократно предупреждали об опасностях своего открытия.
Наконец, Нобелевскую премию по химии в 2024 году получат сразу трое учёных. Британца Демиса Хассабиса и двоих американцев Дэвида Бейкера и Джона Джампера удостоили награды за предсказание структуры почти всех известных белков, а также за освоение так называемых строительных блоков жизни для создания совершенно новых белков.
Денежный приз Нобелевской премии составит миллион 100 тысяч долларов. Все награды вручат на церемонии в декабре.
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