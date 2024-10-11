Учёные расскажут о национальности Колумба

Испанские учёные скоро ответят на вопрос о национальности Христофора Колумба. Они также расскажут, где именно хранятся..

Испанские учёные скоро ответят на вопрос о национальности Христофора Колумба. Они также расскажут, где именно хранятся его останки.

Считается, что путешественник родился в Генуе и был итальянцем. Он открыл Южную и Центральную Америку и совершил четыре экспедиции к берегам Нового Света, которые финансировала Испания.

Колумб скончался в 1506 году в Испании. Его похоронили в Севилье. Но в 1540 году останки путешественника, согласно его воле, перевезли на остров Эспаньола – нынешний Гаити. Затем в 1795-м их перевезли на Кубу, а 1898-м вернули в Севилью. По крайней мере, в Испании были уверены, что останки снова хранятся в Севильском соборе.

Но при этом в 1877 году в кафедральном соборе Санто-Доминго в столице Доминиканской Республики нашли небольшой ящик с костями. На нём было написано, что это останки Колумба.

В 2003 году все вопросы решили разгадать учёные во главе с профессором судебной медицины Мигелем Лоренте. О своих выводах они расскажут в новом документальном фильме под названием «ДНК Колумба: истинное происхождение», который скоро выйдет на экраны.

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