В небольшом теннисном клубе в Австралии хранится ценный трофей Открытого чемпионата США

Это корты небольшого теннисного клуба в городке Теодор в австралийском штате Квинсленд. В клубе состоят всего..
Дата загрузки: 2024-10-11
Это корты небольшого теннисного клуба в городке Теодор в австралийском штате Квинсленд. В клубе состоят всего 120 игроков, но зато здесь очень внушительная коллекция трофеев. И самый ценный – кубок Открытого чемпионата США по теннису. Его в 57-м году выиграл местный житель Мэл Андерсон. Теперь он передал трофей клубу.
[Ким Олссон, член Теннисной ассоциации Теодора]:
«Это особая честь – получить возможность разместить этот трофей в нашем клубе».
В том турнире Мэл Андерсон победил опытного австралийского теннисиста Эшли Купера.
[Мэл Андерсон, бывший теннисист]:
«Я попал в очень сложную ситуацию, но справился и выиграл в двух сетах подряд».
У Мэла сохранилась ракетка, с которой он тогда победил. Её тоже подарил клубу. Но и это не всё. Он также передал в коллекцию трофей Открытого чемпионата по теннису Австралии и точную копию Кубка Дэвиса.
[Мэл Андерсон, бывший теннисист]:
«Я просто знаю, что за этим будут хорошо присматривать. И мне кажется, это будет хорошая тема для разговоров между посетителями клуба».
В марте следующего года Мэлу исполнится 90 лет. Его спортивная карьера длилась 23 года. В клубе надеются, что подаренные трофеи вдохновят молодых теннисистов.
[Мэл Андерсон, бывший теннисист]:
«Надо любить игру, если хочешь совершенствоваться. Надо по-настоящему хотеть стать лучше».
Помимо Мэла Андерсона, трофей Открытого чемпионата США по теннису выиграли ещё более десяти австралийцев.
Короткая ссылка на эту страницу: