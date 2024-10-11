В небольшом теннисном клубе в Австралии хранится ценный трофей Открытого чемпионата США

Это корты небольшого теннисного клуба в городке Теодор в австралийском штате Квинсленд. В клубе состоят всего..

Это корты небольшого теннисного клуба в городке Теодор в австралийском штате Квинсленд. В клубе состоят всего 120 игроков, но зато здесь очень внушительная коллекция трофеев. И самый ценный – кубок Открытого чемпионата США по теннису. Его в 57-м году выиграл местный житель Мэл Андерсон. Теперь он передал трофей клубу.

[Ким Олссон, член Теннисной ассоциации Теодора]:

«Это особая честь – получить возможность разместить этот трофей в нашем клубе».

В том турнире Мэл Андерсон победил опытного австралийского теннисиста Эшли Купера.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мэл Андерсон, бывший теннисист]:

«Я попал в очень сложную ситуацию, но справился и выиграл в двух сетах подряд».

У Мэла сохранилась ракетка, с которой он тогда победил. Её тоже подарил клубу. Но и это не всё. Он также передал в коллекцию трофей Открытого чемпионата по теннису Австралии и точную копию Кубка Дэвиса.

[Мэл Андерсон, бывший теннисист]:

«Я просто знаю, что за этим будут хорошо присматривать. И мне кажется, это будет хорошая тема для разговоров между посетителями клуба».

В марте следующего года Мэлу исполнится 90 лет. Его спортивная карьера длилась 23 года. В клубе надеются, что подаренные трофеи вдохновят молодых теннисистов.

[Мэл Андерсон, бывший теннисист]:

«Надо любить игру, если хочешь совершенствоваться. Надо по-настоящему хотеть стать лучше».

Помимо Мэла Андерсона, трофей Открытого чемпионата США по теннису выиграли ещё более десяти австралийцев.

Короткая ссылка на эту страницу: