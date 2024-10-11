В Аргентине продолжает замедляться инфляция в месячном исчислении. Пятый месяц подряд она ниже 5%. Так, в..

Инфляция в Аргентине замедляется как в годовом, так и в месячном исчислении

В Аргентине продолжает замедляться инфляция в месячном исчислении. Пятый месяц подряд она ниже 5%. Так, в сентябре инфляция составила 3,5%. Это самый низкий показатель с ноября 2021 года. При этом в декабре прошлого года, когда президент Хавьер Милей вступил в должность, уровень инфляции достигал 25,5%.

В годовом исчислении инфляция пока остаётся трёхзначной и составляет 209%. Однако её рост с начала года не превысил 102%. Аналитики прогнозируют, что за 2024 год инфляция достигнет 124%.

Между тем рецессия пока продолжается, и это сказывается на покупательской способности. Хотя в сентябре по сравнению с августом цены на продукты питания выросли только на 2%, коммунальные услуги подорожали на 7%. Также на 6% выросли цены на одежду и обувь, а расходы на образование увеличились на 4%.

[житель Буэнос-Айреса]:

«Мы теряем представление о том, что дорого, а что дёшево. <…> Единственное, что не растёт, это зарплата». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Цены на продукты питания такие же. Они лишь немного выросли, и, возможно, поэтому рост не очень заметен. Но в сфере услуг рост цен заметен сильно». [житель Буэнос-Айреса]:

«К счастью, семья помогает мне сводить концы с концами, но я стараюсь сократить расходы, насколько это возможно».

Уровень бедности в Аргентине достиг 53%. Сокращение государственных субсидий особенно сильно сказалась на пенсионерах, учителях, врачах и госслужащих.

Милей также сократил субсидии для таких секторов, как энергетика и транспорт. Кроме того, он сокращает раздутый штат государственных служащих.

Недавно президент наложил вето на закон, принятый Конгрессом Аргентины. Новые меры предусматривали повышение зарплаты преподавателям и увеличение бюджета университетов. Конгресс не смог отменить вето, поскольку Милея поддержали бывший президент Маурисио Макри и его правоцентристская партия «Республиканское предложение», а также другие союзники.

Милей обещает наложить вето на любой закон, который будет угрожать бюджету страны.

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