Популяция диких животных в мире сократилась почти на 75 процентов за последние 50 лет. Об этом..

Отчёт WWF: популяция диких животных в мире за 50 лет сократилась на 75%

Популяция диких животных в мире сократилась почти на 75 процентов за последние 50 лет.

Об этом говорит последний отчёт Всемирного фонда природы Living Planet, в котором ситуацию назвали «катастрофической».

Данные собирали исследователи из Лондонского зоологического общества.

[Робин Фримен, один из авторов отчёта]:

«Люди увидят цифры и, возможно, запереживают. Я думаю, что это должно овызывать тревогу».

Основными причинами сокращения популяций назвали потерю и деградацию среды обитания, что в основном вызвано человеческими продовольственными системами.

За этим следуют чрезмерная эксплуатация, инвазивные виды и болезни.

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Самое резкое сокращение наблюдалось в Латинской Америке, Карибском бассейне, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

[Робин Фримен, один из авторов отчёта]:

«Сочетание изменения климата, утраты среды обитания и утраты биоразнообразия – это то, с чем нам нужно справиться, потому что существуют смешанные проблемы, которые необходимо решать сообща».

Документ предупреждает, что в ближайшие пять лет потребуются огромные коллективные усилия для решения двойного кризиса климата и природы.

[Робин Фримен, один из авторов отчёта]:

«Мы должны быть в состоянии что-то сделать с этими системами, чтобы позволить им восстановиться. То есть мы должны не только делать что-то по отдельности, но и поощрять правительства на коллективные меры».

В отчёте говорится, что, хотя ситуация отчаянная, люди пока не достигли точки невозврата.

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