В школе в австралийском сельском городке Ньюдегейт начинается учебный день. Детей немного, поскольку в городке живёт..

В Австралии детям из отдалённых районов приходится уезжать из дома, чтобы учиться в школе

В школе в австралийском сельском городке Ньюдегейт начинается учебный день. Детей немного, поскольку в городке живёт всего 159 человек.

В эту школу когда-то ходила и Лора Несс. Но в 11 лет ей пришлось уехать за 400 километров от дома, чтобы учиться в средней школе. В отдалённой сельской местности в Австралии есть только начальные школы.

[Лора Несс, жительница Ньюдегейта]:

«Думаю, это была большая перемена: после маленькой общины, где в школе училось всего 40 детей, я стала жить под одной крышей со 180 девочками».

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В Австралии в начальную школу начинают ходить в возрасте 5-7 лет. Учатся там 7-8 лет, потом переходят в среднюю школу в 7-й или 8-й класс. В 2015 году в штате Западная Австралия ввели правило, согласно которому обучение в средней школе должно начинаться с 7-го класса.

Это означает, что дети из отдалённой местности должны покинуть дом на год раньше. Поскольку до ближайшей школы сотни километров, многие живут в школах-интернатах и приезжают домой только на каникулы. Для детей это стресс, поскольку в таком возрасте они не готовы расстаться с родителями.

[Дейл Несс, житель Ньюдегейта]:

«Ты живёшь на ферме, ходишь в школу, где всего 40 детей, а потом оказываешься в школе, где более 1000 учеников, и в твоей группе 200 мальчиков, в то время как в шестом классе со мной учился только один».

Такая ситуация оказывает ещё и финансовые бремя. Раньше власти покрывали 55% расходов на обучение детей, которые вынуждены учиться вдали от дома. Теперь субсидии сократили до 37%. При этом в сельских регионах многие не очень обеспечены, поэтому им трудно оплачивать учёбу детей.

Сейчас Департамент образования Западной Австралии планирует создавать в отдалённых районах такие условия, чтобы учителя охотно туда приезжали.

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