Китайская Chery начала сборку автомобилей на заводах в России, покинутых западными компаниями Китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей на трёх заводах в России. Раньше они принадлежали компаниям Volkswagen,.. Дата загрузки: 2024-10-14

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Китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей на трёх заводах в России. Раньше они принадлежали компаниям Volkswagen, Mercedes и Nissan. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Это подтверждает и сотрудник автосалона Chery в Подмосковье.

[Михаил Погонов, сотрудник автосалона Chery]:

«Некоторые модели Chery уже собираются у нас в городе Калуга – бывший завод VOWG. Именно эта представленная модель собрана там. Это очень хорошо. Это ускоряет логистику – с момента сборки до момента покупки сроки сокращаются. Тем самым увеличивается количество продаж».

Известно, что Chery импортирует почти готовые автомобили, а на заводах в России просто завершается их сборка.

[Михаил Погонов, сотрудник автосалона Chery]:

«Контроль осуществляют инженеры из Chery. Все стандарты остаются те же, что и на заводе в Китае».

На машины Chery приходится почти пятая часть продаж легковых автомобилей в России. В дилерских салонах говорят, что спрос продолжает расти.









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[Михаил Погонов, сотрудник автосалона Chery]:

«Если вдаться в цифры, то рост продаж составляет уже более 100%. К примеру, в октябре прошлого года – подняли статистику – мы выдали 70 автомобилей, а в сентябре этого года мы выдали 142 автомобиля. То есть в два раза больше. Рост идёт. Продажи растут».

Российский рынок в связи с уходом западных автокомпаний переживает трудности, поскольку предложение стало ограниченным. Многие вынуждены покупать китайские машины.

[Алла, посетительница салона]:

«Потому что сама на Audi ездила. Конечно, для меня тяжело перейти на «китайцев», но, наверное, придётся перейти. Так по дизайну всё очень красиво, очень красиво, здорово, молодцы. Не знаю, как в практике, потому что в первый раз всё это».

Между тем Chery заявила, что не планирует строить или покупать заводы в России. На вопрос о сборке на российских предприятиях китайская компания не ответила.

Сейчас на бывших заводах Volkswagen, Mercedes и Nissan собирают Chery Tiggo и Exeed. При этом модель Tiggo 7 переименовали в Xcite X-Cross 7, что напоминает историю с «Москвичом-3», который, по сути, представляет собой кроссовер китайской компании JAC.

По данным российского аналитического агентства «Автостат», в прошлом году Chery и её бренды Exeed и Omoda продали в России более 200 000 автомобилей. Это почти в четыре раза больше, чем в 2022-м. В «Автостате» считают, что в этом году продажи будут ещё больше.