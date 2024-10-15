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18-летний непалец стал самым юным альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин мира

18-летний непалец стал самым юным альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин мира

18-летний непалец Нима Ринджи Шерпа стал самым юным альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин мира. Это достижение..

Дата загрузки: 2024-10-15

18-летний непалец стал самым юным альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин мира

18-летний непалец Нима Ринджи Шерпа стал самым юным альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин мира. Это достижение подтвердила Ассоциация альпинизма Непала. В аэропорту в Катманду Ниму встречают как героя.

Покорять восьмитысячники альпинист начал в сентябре 2022 года. Сначала поднялся на гору Манаслу в Непале. В 2023-м он покорил ещё девять вершин высотой более 8000 метров. В этом году поднялся на четыре восьмитысячника. Последним в списке стал Шишабангма.

[Нима Ринджи Шерпа, альпинист]:
«Я очень счастлив. Большое всем спасибо».

Предыдущее достижение принадлежит Мингме Гьябу Шерпе, который поднялся на 14 высочайших вершин в 2019 году в возрасте 30 лет. Этот рекорд занесён в Книгу Гиннесса. Прежде чем там появится имя нового рекордсмена, может пройти несколько недель. Представители Книги Гиннесса сначала должны получить официальное подтверждение рекорда.

У Нимы опытные наставники, поскольку его отец и дяди всю жизнь увлекаются альпинизмом.

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