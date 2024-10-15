Бодибилдеры показали мускулы на фестивале «Арнольд классик Европа» в Испании

Десятки бодибилдеров из разных стран мира съехались на спортивный фестиваль «Арнольд классик Европа». В этот раз..

Десятки бодибилдеров из разных стран мира съехались на спортивный фестиваль «Арнольд классик Европа». В этот раз он проходит в Лас-Росасе к северу от Мадрида.

Спортсмены говорят, что для них бодибилдинг стал образом жизни. Сейчас каждый надеется на победу.

[Гильем Клаве, спортсмен из Испании]:

«Я очень усердно работал ради этого. И сейчас самое время выложиться по полной и посмотреть, что из этого выйдет». [Сайра Кальво, спортсменка из Испании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это ежедневная работа, основанная на тренировках и диете. Требуются недели, чтобы добиться результата, а потом представить себя (на конкурсе) и попытаться почувствовать себя звездой среди многих других». [Лиза Моррис, спортсменка из Великобритании]:

«Бодибилдинг для меня – это своего рода конструирование, образ жизни. Я не представляю жизни без него. Это моё любимое хобби».

Европейский конкурс вдохновлён спортивным мероприятием «Арнольд классик». Его в 88-м году основал Арнольд Шварценеггер. Соревнования ежегодно проходят в Колумбусе в США.

На фестивале «Арнольд классик Европа», помимо конкурса бодибилдеров, проходят соревнования ещё по 40 спортивным дисциплинам. Также здесь организуют игры, мастер-классы и развлекательные мероприятия.

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