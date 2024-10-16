Берлинский зоопарк впервые показал маленькую панду, родившуюся 1,5 месяца назад

У этого детёныша панды в Берлинском зоопарке сегодня важный день. Полуторамесячную самку впервые демонстрируют публике. У..

У этого детёныша панды в Берлинском зоопарке сегодня важный день. Полуторамесячную самку впервые демонстрируют публике. У маленькой панды есть сестра-близнец. Сейчас она с мамой, а потом их поменяют местами. Большие панды заботятся только об одном детёныше.

Маму близнецов зовут Мэн Мэн. Она приносит потомство уже второй раз. В 2019 году у неё также была двойня, но тогда родились самцы. В зоопарке рады детёнышам любого пола.

[Андреас Книрим, директор Берлинского зоопарка]:

«Так что же такого важного в пандах? Они выстраивают мосты и открывают сердца. Когда вижу этих маленьких медвежат, даже у меня всегда теплеет на сердце».

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У детёнышей пока нет имён. Клички выберут через 100 дней после рождения. Это традиция. У бамбуковых медведей потомство очень уязвимое и не всегда выживает. Поэтому имена дают не сразу.

Все панды, живущие в зоопарках по всему миру, принадлежат Китаю. Он сдаёт животных в аренду в рамках «панда-дипломатии». За каждого медведя ему ежегодно платят миллион долларов.

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