Картину с изображением Венеции неизвестного автора признали работой Джозефа Тёрнера

Эту картину с изображением Венеции долгое время считали работой английского живописца Джозефа Тёрнера, но это были..

Эту картину с изображением Венеции долгое время считали работой английского живописца Джозефа Тёрнера, но это были только предположения. Теперь эксперты официально признали его авторство. Об этом сообщила частная художественная галерея в Вене.

Искусствоведы считают это полотно дополнением к известной картине акварелиста «Венеция, видимая с крыльца церкви Санта-Мария-делла-Салюте». Тёрнер написал её примерно в 1835 году.

А эту работу, посвящённую Венеции, датируют 1840-м годом. Её выставляли на обозрение публики два года назад. Уже тогда эксперты предположили, что картину написал Тёрнер. Это подтвердил рентгенологический анализ.

В истории этого полотна есть пробел – неизвестно, кто им владел во время Второй мировой войны.

[Андреас Йили, сотрудник галереи Artziwna]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Есть догадки, как картина могла попасть в Вену, но пока мы можем только строить предположения. Однако мы точно знаем, что какое-то время картина находилась в руках британского коллекционера Фрэнсиса Кокейна».

Эксперты считают Фрэнсиса Кокейна первым владельцем картины. Он оставил свою подпись на её обороте. К кому она перешла потом, пока не выяснили. Но сотрудники галереи уверены, что картина не попадала в руки нацистов, как это часто случалось в годы войны.

[Андреас Йили, сотрудник галереи Artziwna]:

«Ни в одной базе данных произведений искусства нет никаких указаний на то, что картина могла быть украдена».

Нынешний владелец купил эту картину в 2005 году у австрийского коллекционера, имени которого не называют. Сейчас полотно готовят к продаже.

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