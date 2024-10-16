Конфликт между «Хезболлой» и Израилем вынуждает сотни тысяч жителей Ливана бежать в другие страны. На пограничном..

Около 270 000 ливанцев бежали от конфликта в соседнюю Сирию

Конфликт между «Хезболлой» и Израилем вынуждает сотни тысяч жителей Ливана бежать в другие страны.

На пограничном переходе в Сирию эта женщина прощается со своим 18-летним сыном. Он уезжает в надежде на лучшее будущее.

[жительница Ливана]:

«У этой страны нет будущего, она ничего не оставила молодежи».

Её младшая дочь тоже планирует уехать, когда ей исполнится 18.

[жительница Ливана]:

«Это мой единственный брат. Он поехал продолжать своё образование, и я последую за ним через четыре года. В Ливане больше нет будущего».

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Все эти семьи также уезжают в Сирию. Этот отец пятерых детей говорит, что его семья решила уехать после того, как пережила несколько авиаударов.

[житель Ливана]:

«У меня дети, там невозможно оставаться. Мы пытались уехать в другое место, мы переехали из Баальбака, но там они ударили рядом с моим домом. Нам снова пришлось уехать. Мы едем в Сирию, потому что там безопаснее».

По данным ООН, сейчас ливанцев уже бежало больше, чем во время крупного конфликта между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году. На сегодняшний день из Ливана уехало более 270 тысяч человек.

[Филиппо гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Сирия открыла двери для всех, кто бежит из Ливана. И ливанские беженцы, и сирийские, которые вернулись в страну, нуждаются в немедленной помощи».

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по всему миру из-за конфликтов, преследований, нищеты и изменения климата перемещено около 123 миллионов человек. Это беспрецедентная цифра.

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