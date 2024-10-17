Парижский автосалон: японские инженеры создали беспроводную зарядку для электрокаров

В этом концепт-каре слились воедино футуристический дизайн и передовые технологии. Он дебютирует на Парижском автосалоне –..

В этом концепт-каре слились воедино футуристический дизайн и передовые технологии. Он дебютирует на Парижском автосалоне – 2024. Пока прототип не планируют ставить на конвейер. Он служит лишь демонстрацией новых разработок японского производителя систем линейного перемещения THK.

В концепт-каре реализованы четыре инновационные технологии. Его оснастили колёсами со встроенными электродвигателями. Два находятся на задних колёсах, третий – на передней оси. Система позволяет управлять каждым колесом в отдельности, обеспечивает высокий крутящий момент, а также высокую скорость.

Кроме того, концептуальный автомобиль оборудован активной подвеской. На высокой скорости она сокращает дорожный просвет, улучшая аэродинамику. А на грунтовке или бездорожье автомобиль приподнимается, обеспечивая удобство управления и больший комфорт.

[Камада Синобу, инженер-конструктор компании THK]:

«И третья новинка – это сиденья со скрытой системой перемещения. Это очень инновационная технология для салона».

Новая разработка позволила сделать ровный пол в электромобиле, что увеличило внутреннее пространство.

Четвёртая инновация – беспроводная зарядка.

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[Тим Поллард, сотрудник компании Bauer Media]:

«Простота зарядки электромобиля – важная тема. Уже есть бесконтактная зарядка телефонов, почему бы не использовать это для автомобилей? Эта разработка облегчит жизнь владельцам электрокаров. Так что думаю, это очень умное решение, и другие технологии в этом концепте тоже умные. Интерьеры автомобилей не сильно изменились за последние годы. Поэтому любые технологические достижения, которые помогают увеличить внутреннее пространство и создать более уютную обстановку, следует приветствовать».

Японский производитель планирует сотрудничать с европейскими автомобильными компаниями. По мнению экспертов, новые технологии помогут конкурировать с китайскими автомобилями, которые всё больше захватывают мировой рынок.

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