С молотка уйдёт самый большой скелет динозавра, когда-либо выставленный на аукцион

Самый большой скелет динозавра, когда-либо выставленный на аукцион, уйдёт с молотка во Франции. [Оливье Коллен дю..

Самый большой скелет динозавра, когда-либо выставленный на аукцион, уйдёт с молотка во Франции.

[Оливье Коллен дю Бокаг, аукционист]:

«Ему 145 миллионов лет, он 25 метров в длину. Так что он не для квартиры, а для чего-то более важного».

Скелет нашли при раскопках в Вайоминге в 2018 году.

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[Оливье Коллен дю Бокаг, аукционист]:

«Уникальны его размер и сохранность. 80% частей – оригинальны. Этого динозавра нашли в целом виде. Некоторые его части ранее были неизвестны науке. Мы не знали о нижней челюсти. Также мы никогда не находили маленьких пальцев ног».

Это апатозавр из фильма «Парк Юрского периода». Он питался папоротниками и был достаточно апатичным.

[Оливье Коллен дю Бокаг, аукционист]:

«Это апатозавр, он был травоядным. Он также довольно известен, потому что это первый динозавр в «Парке Юрского периода», первый, которого вы можете увидеть. В виде него делают игрушки для детей. Если вы попросите ребенка нарисовать динозавра, это будет именно он».

По предварительным оценкам, стоимость скелета может достичь 20 миллионов евро.

Пока же публика может увидеть апатозавра в замке Дампьер-ан-Ивелин недалеко от Парижа.

По мере того, как новые методы реставрации упростили сборку древних останков, спрос на скелеты динозавров продолжает расти.

В июле 2024 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке скелет стегозавра продали за 44,6 миллиона долларов.

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