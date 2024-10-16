Это был момент, когда учёные обнаружили подводный мир животных в породе на морском дне. Используя роботизированную..

Червей и других существ нашли в грунте на дне Тихого океана

Это был момент, когда учёные обнаружили подводный мир животных в породе на морском дне.

Используя роботизированную руку, они исследовали почву Восточно-Тихоокеанского поднятия – вулканически активного хребта в Тихом океане.

К своему удивлению, они обнаружили червей, улиток и рифтий. Рифтии относят к типу кольчатых червей. Во взрослом виде они полностью лишены органов пищеварения.

Аппарат совершил серию погружений к гидротермальному жерлу на глубине 2515 метров. Раньше считалось, что там могут выживать только микробы и вирусы.

[Сабина Голлнер, соавтор исследования]:

«В этих гидротермальных источниках тёплая вода, выходящая из морского дна, богата сульфидом и с низким содержанием pH. Здесь процветают гигантские рифтии, которые могут достигать двух метров в длину».

Голлнер и её коллеги надеются, что смогут стимулировать подобные исследования в будущем. Так можно будет выяснить, насколько глубоко и далеко проникают эти существа.

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[Сабина Голлнер, соавтор исследования]:

«Мы считаем, что это не уникальная ситуация в одном месте. Такое должно быть широко распространено по всему миру. Я надеюсь, что это также послужит толчком к новым исследованиям, благодаря которым мы сможем понять, что живёт в океаническом дне».

Результаты исследования о том, что молодые рифтии с поверхности океанического дна перемещаются глубже, были опубликованы на днях в журнале Nature Communications.

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