Червей и других существ нашли в грунте на дне Тихого океана

Это был момент, когда учёные обнаружили подводный мир животных в породе на морском дне. Используя роботизированную..
Дата загрузки: 2024-10-16
Это был момент, когда учёные обнаружили подводный мир животных в породе на морском дне.
Используя роботизированную руку, они исследовали почву Восточно-Тихоокеанского поднятия – вулканически активного хребта в Тихом океане.
К своему удивлению, они обнаружили червей, улиток и рифтий. Рифтии относят к типу кольчатых червей. Во взрослом виде они полностью лишены органов пищеварения.
Аппарат совершил серию погружений к гидротермальному жерлу на глубине 2515 метров. Раньше считалось, что там могут выживать только микробы и вирусы.
[Сабина Голлнер, соавтор исследования]:
«В этих гидротермальных источниках тёплая вода, выходящая из морского дна, богата сульфидом и с низким содержанием pH. Здесь процветают гигантские рифтии, которые могут достигать двух метров в длину».
Голлнер и её коллеги надеются, что смогут стимулировать подобные исследования в будущем. Так можно будет выяснить, насколько глубоко и далеко проникают эти существа.
[Сабина Голлнер, соавтор исследования]:
«Мы считаем, что это не уникальная ситуация в одном месте. Такое должно быть широко распространено по всему миру. Я надеюсь, что это также послужит толчком к новым исследованиям, благодаря которым мы сможем понять, что живёт в океаническом дне».
Результаты исследования о том, что молодые рифтии с поверхности океанического дна перемещаются глубже, были опубликованы на днях в журнале Nature Communications.
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