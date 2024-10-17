В Нигерии взорвался бензовоз: почти 150 погибших

Трагедия на севере Нигерии. Здесь, по меньшей мере, 147 человек погибли в результате взрыва цистерны с..

Трагедия на севере Нигерии. Здесь, по меньшей мере, 147 человек погибли в результате взрыва цистерны с бензином. Такие цифры приводят в службе по чрезвычайным ситуациям страны.

Инцидент произошёл в штате Джигава. Как сообщается, водитель пошёл на обгон и потерял контроль над транспортным средством. Бензовоз отделился от тягача и перевернулся. Бензин разлился и чуть позже загорелся. Это случилось примерно в 530 километрах к северу от столицы Абуджи, близ города Маджиа.

[Гарба Саркин-Яки, родственник пострадавшего]:

«Это случилось около 11 вечера, потом начали собираться люди. Около полуночи цистерна взорвалась, вызвав пожар. Он полыхал до 3 часов ночи».

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