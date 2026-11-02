Учителя уезжают из Милана из-за высоких цен

Школам Милана всё труднее находить и удерживать учителей. К началу лета в городе и его окрестностях..

Школам Милана всё труднее находить и удерживать учителей. К началу лета в городе и его окрестностях было около 4300 преподавательских вакансий. Это больше, чем где-либо в Италии. С тех пор большинство свободных мест удалось заполнить, но примерно пятая часть по-прежнему остаётся вакантной.

Учителя получают от 1350 до 2000 евро в месяц после вычета налогов. При этом аренда одной комнаты обходится в среднем в 700 евро.

Впрочем, учитель музыки Джованни Павези всё же решил остаться.

[Джованни Павези, учитель музыки]:

«Я решил остаться в Милане, потому что ещё не потерял того желания, того стремления, которое изначально привело меня сюда, – возможности жить жизнью города и пользоваться всем, что он предлагает. Прежде всего его культурной жизнью, но также возможностями общаться и встречаться с людьми».

А преподаватель итальянской литературы и истории Массимилиано Маттери добился перевода в Ливорно на побережье Тосканы. До этого он три года прожил в тесной квартире-студии на окраине Милана. После переезда купил удобное жильё.

[Массимилиано Маттери, преподаватель итальянской литературы и истории]:

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«Это решение далось мне не совсем безболезненно. Тогда я чувствовал, что меня в некотором смысле вытеснили из города, как сегодня чувствуют себя многие. Люди вынуждены переезжать всё дальше, на окраины и за их пределы, в поисках компромиссов. Но, на мой взгляд, их фактически исключают из жизни города».

Проблема низких доходов затрагивает всю Италию. Зарплаты с поправкой на инфляцию здесь ниже, чем в 1990 году. Это единственная страна с таким показателем среди более чем 20 развитых экономик, включённых в анализ.

На фоне высоких цен в Италии растёт недовольство ростом стоимостью жизни. Профсоюз USB призвал к маршам и забастовкам по всей стране. Среди требований – повышение зарплат и улучшение работы общественных служб.

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